Presidente de la Asociación de AFP sobre propuesta de fondos generacionales: "Puede haber algunas rigideces regulatorias"
De todos modos, León Fernández De Castro valoró el nuevo régimen en consulta.
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El presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, realizó este lunes una primera evaluación de la propuesta del nuevo régimen de inversión para las administradoras y que contempla el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales.
"Valoramos enormemente que haya entrado a un proceso de consulta el régimen de inversión. Uno de los cambios más relevantes que tiene la reforma de pensiones hoy día es la transición de multifondos a fondos generacionales, que son fondos que se definen en base a la edad de los afiliados, y como es la trayectoria a lo largo de su vida, y las carteras de inversión se van ajustando automáticamente según esa edad", dijo luego de una actividad en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la que se presentó el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).
En esa línea, el representante gremial apreció que la propuesta de la Superintendencia de Pensiones, que se encuentra en consulta hasta el 31 de julio, haya incorporado que las AFP puedan definir sus propias carteras de inversión.
"Valoramos mucho también que el régimen haya contemplado que las administradoras puedan definir las carteras de inversión. Son carteras que son parte de lo que nosotros sabemos hacer. Creemos que es muy importante ese avance. Nuestro conocimiento técnico está a disposición de los afiliados para establecer las mejores carteras en la trayectoria de su ciclo de vida", indicó.
Adelantó que el gremio participará del proceso de consulta y, de todos modos, valoró el actual régimen de inversión.
"Nuestra capacidad técnica, nuestro conocimiento, puede ser un aporte importante en este en estas definiciones. Yo creo que es importante considerar que el régimen actual ha sido un buen régimen de inversión, que, en conjunto con una gestión activa, especializada y técnica de las administradoras, ha dado buenos resultados. Hoy día, de cada $ 100 de ahorro, $ 70 son rentabilidad, y eso tiene un impacto muy relevante en las pensiones", comentó.
"Rigideces"
Con todo, Fernández de Castro detectó complejidades que, según él, tiene la propuesta que emitió el regulador el viernes por la tarde.
"Creemos que puede haber algunas rigideces regulatorias, algunos grados de especificidad excesivos que tenemos que mirar, porque aquí lo que se trata es apuntar a cuáles son los mejores regímenes que van a definir la forma de invertir en los próximas décadas", señaló.
Agregó que "llama la atención, por ejemplo, que en esa definición de las carteras propias de las administradoras, no puedas cambiarlas por dos años, y para cambiarlas tienes que pedir seis meses de anticipación el cambio. Cuando hay mercados volátiles, se requiere, yo creo, un poco más de flexibilidad para eso. Eso lo hemos visto en los últimos años, la volatilidad de los mercados, y eso requiere plazos más cortos de lo que se están contemplando en la norma".
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