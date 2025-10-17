Click acá para ir directamente al contenido
Pensiones

Super de Pensiones publica norma sobre licitación para la gestión de carteras de inversiones del FAPP

El primer proceso de subasta deberá ser efectuado con la anticipación necesaria para que el servicio de administración comience en julio de 2026.

Por: María Paz Infante

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 15:27 hrs.

