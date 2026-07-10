CazéTV, el fenómeno del Mundial en YouTube, enfrenta investigación por promocionar apuestas durante el torneo

El popular canal de YouTube ve opacada su histórica transmisión del Mundial por la polémica y las investigaciones que generó su constante publicidad de casas de apuestas.

Uno de los canales de YouTube en directo más vistos del mundo está siendo objeto de escrutinio por parte de los reguladores tras promover intensamente las apuestas entre los jóvenes durante las retransmisiones del Mundial.

CazéTV, el canal brasileño, atrajo a patrocinadores de primer nivel e incluso a espectadores extranjeros que buscan alternativas a las VPN, ya que es el único canal de YouTube del mundo donde los aficionados pueden ver los 104 partidos gratis. Está batiendo récords de audiencia en YouTube, desafiando a las cadenas tradicionales y transformando la forma en que millones de jóvenes brasileños ven deportes en directo.

Su equipo de presentadores también ofreció comentarios continuos sobre las probabilidades y las apuestas durante la Copa del Mundo, lo que desató una controversia que culminará con la introducción, este viernes, de nuevas restricciones gubernamentales a la publicidad.

Las conversaciones sobre apuestas se volvieron habituales para los espectadores en Europa y Estados Unidos, ya que las casas de apuestas se convertieron en patrocinadores clave de las transmisiones deportivas. Un informe del Washington Post de este año midió un promedio de un anuncio de apuestas cada cuatro minutos en los partidos televisados ​​de Estados Unidos. Los críticos afirman que esta avalancha publicitaria está empañando el deporte, señalando algunos arrestos de alto perfil de atletas estadounidenses acusados ​​de manipular estadísticas para influir en los mercados de apuestas.

Para los brasileños, la constante insistencia en las apuestas deportivas en un canal dirigido a los jóvenes también tocó una fibra sensible. Las apuestas deportivas se legalizaron en Brasil en 2018, pero su auge se produjo en la última década con la llegada de las empresas fintech que ofrecían tarjetas de crédito a personas que nunca las habían tenido. Un sistema de pago digital creado por el banco central, llamado Pix, también facilitó, de forma indirecta, el flujo de las apuestas en línea.

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a imponer nuevas normas en 2023 para intentar controlar el sector, al que el banco central y los minoristas culparon de desviar el gasto que antes se destinaba al crecimiento económico.

En este contexto, las transmisiones de CazéTV del evento deportivo más importante del fútbol se convertieron en un tema candente en un país apasionado por este deporte. La controversia sobre las apuestas amenaza con eclipsar lo que se suponía que sería el gran momento del canal, con cuatro años de existencia, donde iba a mostrar su enfoque irreverente y juvenil de los comentarios deportivos.

"Las casas de apuestas están entrando al mercado con entusiasmo y con el deseo de formar parte del mundo del deporte y el entretenimiento", afirmó Eduardo Halpern, profesor de la Escola Superior de Propaganda e Marketing de Río de Janeiro. "Sin embargo, en el caso de CazéTV, creo que terminó atrayendo la atención de la sociedad en general porque se hizo de una manera muy agresiva".

Pérdida de terreno en Brasil

CazéTV tiene sus orígenes en una transmisión en vivo de Twitch operada por Casimiro Miguel, un brasileño locuaz que ganó seguidores al transmitir sus reacciones humorísticas —y a menudo irreverentes— a otros videoclips. Él es la cara del canal, con la empresa de medios deportivos LiveMode Servicos Digitais SA como socio detrás de escena, quien obtuvo los derechos de la Copa Mundial. Narra los partidos en vivo con jerga de internet, sonando más como un jugador de Call of Duty que como un presentador de fútbol tradicional.

El canal es operado por LiveMode, respaldado por inversionistas como General Atlantic y la división de capital privado de XP Inc. En mayo, Cristiano Ronaldo se convirtió en accionista de LiveModeTV, la división internacional del grupo.

Según los reguladores brasileños, entre los llamativos comentarios de CazéTV, se encontraban anuncios que incitaban a apostar, así como advertencias de riesgo y avisos de restricción de edad con una letra demasiado pequeña para leer. De acuerdo con la ley brasileña, los anuncios de apuestas deben incluir advertencias claras sobre los riesgos del juego, incluida la adicción, y no pueden dirigirse a menores ni presentar el juego como una forma de enriquecerse o como una inversión.

El organismo regulador del consumidor de Brasil, Senacon, abrió una investigación sobre posibles irregularidades en los anuncios de apuestas deportivas emitidos por CazéTV el pasado 24 de junio, día en que Brasil derrotó a Escocia y cerró la fase de grupos. El regulador publicitario Conar también está revisando las promociones de juegos de azar leídas por presentadores y comentaristas.

La federación de fútbol del país excluyó a CazéTV del proceso de licitación para los derechos de transmisión de la Copa de Brasil entre 2027 y 2030, alegando que no cumplía con los criterios técnicos y financieros. No mencionó específicamente los anuncios de apuestas.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda solicitó a cuatro casas de apuestas y dos empresas de medios de comunicación que expliquen los anuncios relacionados con el Mundial que, según afirma, infringen las normas brasileñas sobre apuestas. Los anuncios en cuestión fueron sido retirados y el caso podría acarrear multas de hasta US$ 88 millones.

Este jueves, el ministro de Finanzas, Dario Durigan, informó a la prensa que el gobierno emitirá dos decretos este viernes para establecer nuevas normas para las plataformas de apuestas en línea. Los anuncios deberán incluir una advertencia que diga: "El Ministerio de Finanzas advierte: El juego genera pérdidas, puede causar adicción y no es una inversión». Además, se aplicará tolerancia cero a los anuncios dirigidos a niños y adolescentes".

En una respuesta escrita a los reguladores, CazéTV anunció que adoptaría un estándar más específico y conservador para los anuncios relacionados con apuestas en sus transmisiones, acercándolos a un formato publicitario más tradicional. El canal también afirmó que sus anuncios de apuestas cumplen con la legislación brasileña, las directrices de Conar y las mejores prácticas del sector, y que solo trabaja con operadores autorizados por el Ministerio de Hacienda.

Lenguaje más fresco

El canal de YouTube se lanzó en 2022, cuando transmitió 22 partidos del Mundial de ese año después de que el gigante local de la radiodifusión, Globo Comunicacao e Participacoes SA, renunciara a su exclusividad debido a que la pandemia redujo su presupuesto.

Los fundadores de LiveMode, Edgar Diniz y Sérgio Lopes, conocieron a Miguel, que ahora tiene 32 años, cuando trabajaba para su anterior empresa de radiodifusión, Esporte Interativo.

Parte del atractivo de CazéTV reside en cómo reinventó la forma de ver deportes. En lugar de centrarse únicamente en el partido en sí, el canal lo complementa con horas de programación previa y posterior al encuentro, fomenta la interacción constante a través del chat en vivo de YouTube y utiliza un tono más informal que la televisión convencional.

“Aportaron un lenguaje más fresco a un tipo de contenido que había seguido el mismo formato durante décadas”, dijo Halpern.

El canal, impulsado por la popularidad de Miguel, se convertió en una de las marcas de medios deportivos más influyentes de Brasil. CazéTV se acercaba a los 40 millones de suscriptores en YouTube este 7 de julio, unos 11 millones más que cuando comenzó el Mundial el pasado 11 de junio. Además, cuenta con más de 33 millones de seguidores combinados en TikTok e Instagram.

Además de YouTube, sus emisiones también se transmiten en plataformas como Prime Video, Disney+, Samsung TV Plus y Sky+.

El formato también atrajo a anunciantes. CazéTV y YouTube vendieron paquetes de patrocinio para el Mundial por un valor aproximado de US$ 390 millones, según informes de la prensa brasileña. A diferencia de la televisión convencional, donde los anuncios se limitan principalmente a las pausas del juego, CazéTV inserta anuncios a lo largo de su cobertura en directo de varias horas, lo que brinda a las marcas visibilidad antes, durante y después de los partidos.

La alianza entre YouTube y CazéTV adoptó un modelo financiero similar al de la televisión tradicional, explicó Víctor Machado, director de alianzas deportivas de YouTube para Latinoamérica, en respuesta a preguntas por correo electrónico. Las transmisiones fueron financieramente viables sin depender exclusivamente de la publicidad convencional gracias a la venta anticipada de 11 paquetes de patrocinio importantes que cubrieron todo el evento, agregó.

"Lo más atractivo es la comodidad", dijo Vinnícius Morelli, de 30 años, director de una empresa de equipos de endoscopia, quien estuvo siguiendo los partidos del Mundial en CazéTV. "Es una gran experiencia porque podemos ver cualquier partido fácilmente en nuestro teléfono o computadora, desde cualquier lugar".

Morelli sigue a Miguel desde sus inicios en Twitch y elogió el estilo relajado e informal de CazéTV. Si bien la publicidad de apuestas en el canal le molestaba, señaló que las empresas de apuestas también promocionan sus servicios en la televisión abierta.

"Es un problema más amplio de la era actual", afirmó.