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CazéTV, el fenómeno del Mundial en YouTube, enfrenta investigación por promocionar apuestas durante el torneo

El popular canal de YouTube ve opacada su histórica transmisión del Mundial por la polémica y las investigaciones que generó su constante publicidad de casas de apuestas.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 16:35 hrs.

Mundial 2026 apuestas Estados Unidos México Canadá
<p>CazéTV, el fenómeno del Mundial en YouTube, enfrenta investigación por promocionar apuestas durante el torneo</p>

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