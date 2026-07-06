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CazeTV atrae a espectadores del Mundial en Brasil y desafía a la televisión tradicional

Durante décadas, ver el Mundial de fútbol en Brasil significaba encender la televisión, pero este año, por primera vez, solo la mitad de los partidos se retransmiten de la forma habitual.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 13:10 hrs.

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