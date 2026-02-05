Acciones tecnológicas y metales extienden las caídas en mercados internacionales
Anglo American y Maersk destacan por recortes de pronósticos.
Noticias destacadas
La pregunta que domina el inicio de la jornada en los mercados es si, acaso, la caída de las acciones tecnológicas ha ido demasiado lejos. Las visiones varían.
Los más conservadores apuntan a que las valoraciones de muchas empresas tecnológicas estaban muy elevadas y que este es un ajuste que tiene camino por seguir. Otros hablan de una “reacción histérica”.
Analistas de Bank of America creen que la reacción del mercado al lanzamiento del nuevo producto de Anthropic es exagerada y recuerdan que, tras la presentación de DeepSeek, el mercado vivió caídas similares, solo para repuntar poco después y terminar el año con un avance de dos dígitos.
El anuncio de que Alphabet duplicará sus inversiones para llevarlas a US$185.000 millones en el desarrollo de IA no calma a los mercados. Las acciones de la matriz de Google caen 1,45% antes de la apertura.
Pero hay señales de que, tras las caídas de los dos últimos días, los inversionistas podrían salir a comprar. Acciones como AMD, que ayer perdió 17%, o Nvidia, que perdió casi 4%, repuntan antes de la apertura, impulsadas por un avance de 2% de la holandesa ASML.
Sin embargo, la presión sobre las acciones tecnológicas continúa y pesó sobre la sesión en Asia (-1,73%). El Stoxx600 también opera con pérdidas, con nombres como BBVA perdiendo 4,8% a pesar de reportar utilidades récord y un aumento de sus dividendos. Los futuros de Wall Street operan mixtos. El Nasdaq y el S&P500 buscan una apertura al alza, tras las pérdidas de ayer. Por el contrario, los futuros del Dow Jones operan con pérdidas, tras subir 0,53% en la sesión anterior.
El dólar opera al alza y aumenta la presión sobre los commodities. El petróleo y los metales registran nuevas pérdidas. El petróleo retrocede tras anuncios de conversaciones entre EEUU e Irán.
La plata continúa con su corrección y suma otra caída de casi 8% tras la caída de 17% de ayer. El oro pierde el nivel de los US$5.000 por onza. El cobre recorta sus caídas, pero sigue en terreno negativo. El metal opera ligeramente por debajo de los US$13.000 por tonelada en Londres, y en torno a los US$5,82 por libra en el Comex.
En el caso del cobre se apuntan a dudas sobre el aumento de la demanda y señales de un aumento de inventarios en las bodegas de la Bolsa de Metales de Londres.
Anglo American es una de las empresas que destaca en la sesión. La minera reportó una caída de 14% en su producción de cobre en el cuarto trimestre y recortó en 8% la producción esperada para este año. Sus acciones caen 1,32%.
Más castigada es la naviera Maersk. Las acciones de la firma danesa caen 5,44% tras proyectar una desaceleración del transporte comercial para este año, con un crecimiento esperado entre 2%-4%, por debajo del 5% que se habría registrado en 2025.
Hacia adelante, la atención estará en los resultados de Amazon, que llegarán tras el cierre de la sesión.
Pero antes el mercado recibirá anuncios de importantes bancos centrales. El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anuncian sus decisiones por la mañana. Mientras, el emisor mexicano anunciará su decisión por la tarde. En los tres casos se espera que se mantengan las tasas en sus niveles actuales.
En el podcast de hoy: EEUU anuncia alianza con Europa, Japón y México por minerales críticos.
En la portada de Diario Financiero: Tianqi abre la puerta para salir de SQM. Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile. Reajuste, déficit y proyectos de ley: los pormenores del primer encuentro Grau-Quiroz de cara al cambio de mando.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Amazon reporta sus resultados tras el cierre de la sesión.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta de Percepciones de Negocios, indicadores de dinámica de empresas y el índice de ventas online.
- 09:00 Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra.
- 10:15 El BCE anuncia su decisión de política monetaria, seguido por la rueda de prensa de Christine Lagarde.
- 12:00 En EEUU se publica la encuesta de aperturas laborales de diciembre.
- 15:00 Brasil reporta datos de balanza comercial de enero.
- 16:00 Analistas esperan que el emisor mexicano mantenga la tasa en 7%.
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
