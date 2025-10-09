Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

El rally de los mercados se da un respiro en medio de expectación ante un eventual acuerdo de paz en Medio Oriente

El dólar extiende su repunte y el cobre avanza hacia los US$ 11.000.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 07:30 hrs.

oro rally Israel cobre mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil dólar Estados Unidos medio oriente conflictos internacionales Marcela Vélez-Plickert
<p>El rally de los mercados se da un respiro en medio de expectación ante un eventual acuerdo de paz en Medio Oriente</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Equipo de Kast delinea ejes de recorte de gasto por US$ 6.000 millones, pero contendores insisten en sus críticas
2
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
3
Empresas

Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar en Chile la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos
4
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
5
Empresas

Ministro Montes informa que el Minvu ya comenzó a pagar deudas vencidas a actores del plan de viviendas sociales
6
Empresas

Inmobiliaria pierde en la Corte Suprema tras cuestionar actuar del Tribunal Ambiental
7
Mercados

La reunión entre Máximo Pacheco y Osvaldo Macías por uso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de Codelco
8
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete