Sindicato de Los Pelambres rechaza última oferta e inicia primera huelga de la historia en icónica mina de los Luksic

Tras la negativa del 77% de los socios del grupo sindical, el comienzo de la inédita paralización de las operaciones está programada para este jueves a las 08:00.

Tras haber agotado todas las instancias de mediación, el Sindicato de Supervisores de Minera Los Pelambres rechazó la última oferta presentada por la faena de Antofagasta Minerals, activando -desde este jueves a las 08:00 horas- la primera huelga de supervisores en la historia del grupo minero de la familia Luksic, así como también la primera paralización de operaciones por este motivo en los 25 años del yacimiento.

Con un padrón de 532 votantes, la propuesta de la compañía fue rechazada por 413 socios, alcanzando un 77,63% del total. Por su parte, 110 mineros votaron a favor, mientras que se registraron 8 votos en blanco y 1 nulo.

Horas antes del rechazo, los altos mandos del sindicato advirtieron a través de un video que las conversaciones se encontraban en "punto muerto" y responsabilizaron "a los ejecutivos superiores de la firma", a los cuales también acusaron de "amenazar para votar a favor de la propuesta".

Tras el rechazo, el grupo liderado por Waldo Pérez indicó en un comunicado al que tuvo acceso DF: "A pesar de las presiones ejercidas por los ejecutivos de la empresa durante el proceso, las y los supervisores mantuvieron su unidad y convicción, defendiendo con firmeza sus legítimas demandas por un trato justo, reconocimiento profesional y mejoras reales en sus condiciones laborales".

A fines de agosto, Pérez -quien también es presidente de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals (Fesam)- comentó a este medio que han habido "dificultades" en la relación con la compañía en los últimos cinco años, debido al no cumplimiento del presupuesto de producción.

Ubicada en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, Los Pelambres es la mina más antigua y grande de Antofagasta Minerals, donde se produce prácticamente la mitad del cobre del grupo minero. En 2024, la faena anotó 331.200 toneladas de cobre fino. En Chile, Antofagasta Minerals controla las mineras Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar.



Respecto a las negociaciones en Minera Antucoya, también del grupo Luksic, el Sindicato de Trabajadores Nº1 -el único del rol empleado de la mina- aceptó la prórroga de la mediación hasta la próxima semana.