Futuros de Wall St. apuntan al alza y el petróleo retrocede a pesar de los riesgos
EEUU e Irán mantienen frágil tregua en el estrecho de Ormuz.
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Los titulares no son positivos. El cese al fuego entre EEUU e Irán parece en peligro después de que ambos países intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz e Irán ataca un puerto petrolero de Emiratos Árabes Unidos.
Pero si el precio del petróleo en un indicador de lo que espera el mercado, las apuestas apuntan a que los eventos de las últimas horas son solo un pequeño tropiezo en el camino hacia una solución. El paso de un buque estadounidense a través del estrecho de Ormuz y la decisión de Donald Trump de evitar declarar que Irán violó el cese al fuego llevan a pensar que Washington quiere evitar una guerra abierta.
El precio del crudo Brent, que llegó a US$119 por barril, retrocede al rango de los US$112-113 esta mañana. El barril de crudo WTI cae 2,4% ligeramente por debajo de los US$104.
Los contratos del crudo Brent a diciembre suben a US$91 por barril. De este precio se interpreta que el mercado energético está apostando por una pronta reapertura del estrecho de Ormuz, pero que el precio se mantendrá en torno a los US$90 por varios meses más dado el tiempo requerido para el normalizar la cadena de suministros.
La presión inflacionaria derivada de estos precios se refleja en las tasas de los bonos. La tasa de los papeles del Tesoro a 30 años llega a 5,03%, muy cerca de su mayor nivel en 18 años (5,11%).
Sin embargo, los futuros estadounidenses apuntan al alza, liderados por el Nasdaq. Los índices de Wall Street se alinean así con las alzas de la sesión europea. En Asia, el cierre de Japón, China y Corea del Sur por feriado llevó a una jornada con menores movimientos. El dólar opera con una ligera tendencia al alza.
Aunque las tasas de los bonos del Tesoro se acercan a niveles usuales de “quiebre” para activos más riesgosos (4,5%-4,6% a 10 años y 5% a 30 años) no se percibe esta mañana una aversión al riesgo. Incluso las criptomonedas operan al alza, con el bitcoin subiendo casi 1% para superar los US$80.500, su mayor valor desde fines de enero.
El optimismo del mercado sigue impulsado por las positivas perspectivas en torno a la IA y la fortaleza de la economía estadounidense.
Las acciones de Intel suben 4% antes de la apertura, tras reportes de Apple podría optar por Intel y Samsung para producir procesadores para sus principales productos en EEUU, reduciendo su dependencia de TSMC.
Alphabet también captura el titular con el inicio de una emisión de deuda en euros. Los papeles se ofrecerán en seis operaciones por US$3.000 millones con duraciones entre 4 y 37 años.
HSBC destaca en la jornada en Londres. El banco acusa un golpe por US$400 millones “relacionado con el fraude” vinculado a la quebrada firma Market Financial Solutions. Además, reportó provisiones por US$300 millones por posibles pérdidas derivadas de la crisis en Irán. Las acciones caen 5%.
En la región, el mercado brasileño se apresta a un gran alivio en el poder adquisitivo de los consumidores. El gobierno de Lula da Silva anunció ayer un segundo programa de reprogramación de deudas, que bajará hasta en un 90% las cuotas a pagar por los deudores.
Argentina destaca en la prensa internacional. FT reporta que a pesar de su éxito ante Wall Street y a nivel internacional, el gobierno de Javier Milei se ve golpeado por acusaciones de corrupción (especialmente las vinculadas a su jefe de gabinete) y una economía que no repunta.
En la portada de Diario Financiero: Tras caída de la actividad en el primer trimestre, mercado ve más difícil crecimiento de 2% este año. Autoridad ambiental aprueba la mayor desaladora del país por US$ 5.000 millones en la Región de Antofagasta.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Pfizer y Shopify reportan resultados antes de la apertura. AMD presenta sus cifras tras el cierre de la sesión.
- 07:00 El Copom brasileño publica las minutas de su última reunión de política monetaria.
- 08:30 El mercado podrá escuchar a la presidenta y al economista jefe del BCE, Christine Lagarde y Philip Lane, en una conferencia en Frankfurt.
- 08:30 Analistas esperan que EEUU reporte el tercer aumento consecutivo de su déficit comercial.
- 09:00 El INE publica el índice de Informalidad Laboral a marzo.
- 10:00 En EEUU se reportan las cifras de la encuesta JOLTS de aperturas laborales, cifras de venta de nuevas viviendas y el índice PMI de servicios medido por el ISM.
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