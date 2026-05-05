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Futuros de Wall St. apuntan al alza y el petróleo retrocede a pesar de los riesgos

EEUU e Irán mantienen frágil tregua en el estrecho de Ormuz.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

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<p>Futuros de Wall St. apuntan al alza y el petróleo retrocede a pesar de los riesgos</p>

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