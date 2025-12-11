Futuros de Wall Street operan en rojo, tras resultados de Oracle que frenaron las alzas desatadas por la decisión de la Fed

Con algunos “peros”, la Reserva Federal cumplió con más de lo que esperaba el mercado. El anticipado recorte de tasa por 25 puntos base llegó acompañado con una mejoría en las proyecciones para la economía estadounidense, un tono más benigno hacia la inflación y el anuncio de inyecciones de liquidez a través de la compra de bonos.

La reacción de Wall Street fue inmediata, con un cierre cerca de niveles récord para sus índices. Pero tras el cierre de la jornada, decepcionantes proyecciones de Oracle revivieron los temores en torno a la rentabilidad de las millonarias inversiones en IA. El reporte arrastra a las acciones tecnológicas y desata caídas generalizadas.

Los futuros estadounidenses preparan una apertura en rojo, arrastrados principalmente por el Nasdaq. En Asia, el índice regional cayó 0,64%, presionado por las pérdidas del Nikkei y el Hang Seng. En Europa, el CAC francés intenta desacoplarse de lo que, de otra forma, es una jornada de caídas moderadas. El dólar opera con nuevas pérdidas.

Las criptomonedas confirman su relación con las acciones tecnológicas y anotan caídas de entre 2% y 5%. El bitcoin intenta defender el nivel de los US$ 90.000.

Por el contrario, el oro, la plata y el cobre continúan con su rally. La plata supera ya los US$ 62 por zona, marcando otro récord. El cobre transa en US$ 5,38 por libra en el Comex.

Oracle ve caer sus acciones un 11,54% antes de la apertura, tras reportar una baja de 7% anual en sus utilidades trimestrales. El mercado ve con preocupación el peso de los gastos operativos en el balance de la firma, que —sin embargo— anunció un aumento de 40% en sus inversiones de capital para este año fiscal a US$ 50 mil millones.

Las dudas sobre la sostenibilidad de los planes de Oracle se extienden a otras tecnológicas y desvían la atención de los anuncios de la Fed. Pero vale la pena destacar algunos puntos:

No hawkish cut. La Fed se mostró más dovish de lo esperado. Jerome Powell dijo que “no estaba en el escenario de nadie que el próximo movimiento sea un alza de tasas”. También señaló que el emisor estaba en el “rango alto” del margen de la tasa neutral, lo que implica que quedan bajas de tasas por hacer hasta llegar a ese punto.

Adiós QE, hola RMP. Pero la mayor señal de apoyo monetario llegó con el anuncio del regreso de la compra de bonos. A partir de mañana, la Fed comprará unos US$ 40.000 millones en letras de corto plazo del Tesoro “con el único fin de mantener un amplio suministro de reservas a lo largo del tiempo”. La Fed asegura que este tipo de operaciones (compras de manejo de reservas, o RMP en inglés) no tiene impacto en su política monetaria. Pero los analistas de FT Alphaville apuntan que “probablemente se manifestará en una mayor inflación, un dólar más débil y un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera de EEUU a lo largo del tiempo, junto con una disminución de la capacidad de la Reserva Federal para cumplir su mandato de estabilidad de precios”.

Más productividad. Los banqueros centrales elevaron el crecimiento esperado para EEUU a 2,3% desde 1,8% en 2026, y 2% desde 1,9% para 2027. Pero proyectan que la tasa de desempleo se mantendría en 4,4% en 2026 y bajaría solo a 4,2% en 2027. El pronóstico se basa en la expectativa de un aumento de la productividad en la economía estadounidense.

Más división. Pero el malestar y mayor división al interior de la Fed se hizo visible en el set de proyecciones. Seis de los 19 banqueros centrales que entregaron proyecciones consideraron que no se justificaba un recorte de 25 puntos base en la reunión de ayer. Hacia adelante las proyecciones muestran aún una dispersión mayor en las posiciones respecto a como manejar el doble mandato de control de la inflación y apoyo al crecimiento.

Por lo pronto, la atención del mercado se concentra en la reunión del 28 de enero, y los futuros de tasas dan un 80% de probabilidad de una pausa.

El petróleo destaca con una sesión volátil. El precio se disparó después de que EEUU anunció la intercepción de un buque petrolero venezolano como parte de sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero el petróleo opera con una caída de 1,25%, por un reporte de la Agencia Internacional de Energía que advierte todavía de un exceso de suministro hacia el próximo año, aunque con una ligera corrección a la baja.

En la portada de Diario Financiero: CChC insta a sus socios a abstenerse de usar el “bono pie” y la banca exige mayores antecedentes. Salmoneras ven con cauto optimismo el 2026 lideradas por AquaChile, que se dirige a utilidades récord. “Políticamente tóxica”: cómo CNN se convirtió en un peón en la batalla por Warner Bros.

ATENTOS A: