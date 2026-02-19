Mercados operan con cautela a la espera de datos y señales sobre Irán

Justo cuando los temores en torno a la disrupción que causará la Inteligencia Artificial, EEUU moviliza activos militares en Medio Oriente provocando una búsqueda de refugio. El oro retoma los US$5.000 por onza, y la plata bordea los US$80, en reflejo de un regreso del nerviosismo geopolítico.

Las acciones ponen un freno a los avances de la sesión de ayer. Los futuros de Wall Street operan mixtos, y las acciones europeas operan con caídas moderadas. El dólar retrocede. El cobre se desacopla del oro y la plata para operar con caídas moderadas en Londres y el Comex.

Si bien Irán está dentro del plazo para presentar su contrapropuesta en las negociaciones nucleares, EEUU ha acumulado su mayor arsenal aéreo en la región desde 2003, cuando invadió Iraq. La movilización alimenta expectativas de un ataque inminente en Irán. El petróleo reaccionó con un alza de 4% en la sesión de ayer, y esta mañana extiende las alzas. El barril de crudo Brent transa en US$71 y el WTI sube 1,58% a US$66.

Las consecuencias de un ataque a Irán serían de tal escala, que el mercado -si bien reacciona- parece descontar una acción mayor. Después de todo, un petróleo y combustibles más caros también van contra los intereses de la Casa Blanca.

Precisamente, la amenaza inflacionaria está de vuelta en la agenda del mercado. Las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que quienes apoyan un recorte de tasas son minoría, e incluso varios participantes consideran apropiado pensar en alzas de tasas “si la inflación se mantiene por encima del objetivo”.

El tono de la discusión muestra un sesgo más “hawkish” entre los miembros del Comité de Política Monetaria. La reacción del mercado ha sido limitada. Incluso el dólar revierte de dirección y opera a la baja. Inversionistas parecen convencidos de que las minutas están desactualizadas ante las recientes cifras que muestran una debilidad del mercado laboral y una desaceleración de la inflación. En este escenario, la atención se centra en los reportes del PIB del cuarto trimestre y el índice de precios ligado al consumo personal (PCE) que se publican el viernes.

La IA ocupa titulares gracias a OpenAI. Bloomberg reporta que OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, está por cerrar una ronda de financiamiento por US$100.000 millones, que le otorgaría una valoración de US$830.000 millones. Amazon sería uno de los principales inversionistas en esta ronda, aportando la mitad del capital esperado.

Es una jornada importante en la región. Argentina enfrenta la amenaza de una huelga general hoy. Las centrales sindicales y de transporte anuncian movilizaciones en rechazo a la reforma laboral, que el gobierno de Javier Milei espera que la Cámara de Diputados apruebe hoy, tras el visto bueno del senado.

Perú tiene nuevo presidente. El Congreso escogió al izquierdista José Balcázar, de Perú Libre, el partido del destituido Pedro Castillo. DFSUD recoge la visión de analistas de que el cambio traerá un acotado impacto económico. “Más o menos tengo idea de cómo se puede manejar un país y podemos ver si se puede rascar la olla más y conversar con el Sr. (Julio) Velarde (presidente del banco central) para ver lo que se puede hacer del mejoramiento económico”, declaró Balcázar, quien gobernará hasta julio próximo.

El nombramiento de Balcázar ha generado polémica en Perú. El hoy presidente tiene causas penales por apropiación ilícita de fondos, detenidas por su fuero legislativo, y hace dos años durante la discusión para prohibir el matrimonio de menores de edad. Durante el trámite afirmó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer…eso está estudiado”.

En la portada de Diario Financiero: Millicom busca revertir pérdidas de Movistar Chile este año, anticipa inversiones en tiendas y cierre de servicios no rentables. Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: