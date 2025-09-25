Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Wall Street se toma un respiro y se esfuerza por recortar las pérdidas a la espera de nuevas cifras en EEUU

El precio del cobre salta por cierre de mina en Indonesia.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 07:30 hrs.

Wall Street FED empleo Trump cobre IA mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil dólar Marcela Vélez-Plickert
<p>Wall Street se toma un respiro y se esfuerza por recortar las pérdidas a la espera de nuevas cifras en EEUU</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa accionario de Falabella se sigue moviendo y Paola Cúneo vende papeles del retailer por $ 160 millones
2
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
3
Empresas

El análisis de los empresarios Larraín Matte, Cueto y Said sobre el momento de los negocios en América Latina
4
Mercados

Valeria Alberola, la chilena que encabezará el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
5
Economía y Política

Continúa acabándose el subsidio fiscal a los combustibles y la recaudación del Mepco supera los US$ 53 millones en el segundo trimestre
6
Mercados

Renato Sepúlveda asumirá gerencia general de las compañías de seguros del Grupo Consorcio tras salida de histórico ejecutivo Christian Unger
7
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
8
DF LAB

A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete