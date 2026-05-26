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Carne de llama en vez de vacuno: el único restaurante de alta cocina del norte con una carta completamente nativa del desierto y el altiplano

A ocho kilómetros al sur de la plaza de San Pedro de Atacama, con vista a la cordillera y al volcán Licancabur, se encuentra el establecimiento que el año pasado ganó el World Culinary Awards como el mejor restaurante de Chile y fue reconocido por la revista Time en su lista World's Greatest Places 2026.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 10:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte turismo gastronomia restaurantes premios NORTEGRAN
<p>Carne de llama en vez de vacuno: el único restaurante de alta cocina del norte con una carta completamente nativa del desierto y el altiplano</p>

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