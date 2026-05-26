Carne de llama en vez de vacuno: el único restaurante de alta cocina del norte con una carta completamente nativa del desierto y el altiplano

A 15 minutos en auto del centro de San Pedro de Atacama está Ephedra, el restaurante que antes de cumplir dos años de existencia fue destacado por la revista Time como una de las 100 mejores experiencias del mundo por su propuesta de alta cocina basada en ingredientes nativos del desierto y plantas del altiplano. Hoy registra semanas completas con reservas agotadas.

Nació en 2024 como un proyecto de Sergio Armella, chef de 31 años nacido en San Pedro de Atacama, y su pareja Carolina Colque, oriunda de Río Grande, un poblado a 50 kilómetros al norte. La idea era cubrir un vacío que los propios dueños habían detectado en el destino turístico más visitado del norte de Chile. Los hoteles de la zona promovían la cultura y el territorio atacameño, pero sus restaurantes servían salmón del sur y vacuno importado.

"Hemos recibido algunos reconocimientos por ahí", dice Armella con una sencillez que contrasta con el ritmo de los últimos meses.

Del Geranium al desierto

Armella estudió Derecho antes de cambiarse a gastronomía. Luego de formarse en Calama, hizo una pasantía en el Geranium, restaurante danés con tres estrellas Michelin que en 2022 fue elegido el mejor del mundo por la lista World's 50 Best. De regreso a Chile, pasó por el Boragó, de Rodolfo Guzmán y luego por El Chato, en Bogotá, tercero en el ranking latinoamericano de 50 Best 2024. Con esa experiencia, volvió al norte y abrió Ephedra sin financiamiento externo.

La propuesta es un menú de degustación elaborado exclusivamente con ingredientes de la zona. No hay carne de vacuno, mariscos ni productos del sur. Las únicas proteínas que aparecen son llama ahumada con hierbas andinas, conejo y trucha.

También ofrece experiencias inmersivas que incluyen recolección de ingredientes y clases de cocina, comercializadas a través de agencias y convenios con marcas como Mastercard.

Los premios que no se buscaron

A comienzos de 2025, el equipo de Ephedra recibió un correo a medianoche con 15 días de anticipación al anuncio oficial, habían ganado los World Culinary Awards como el mejor restaurante de Chile. Lo verificaron varias veces antes de creerlo, pensando que podía ser una estafa.

Semanas después llegó un segundo reconocimiento. La revista Time incluyó a Ephedra en su lista World's Greatest Places 2026

El impacto en el negocio fue concreto. Las reservas aumentaron y la visibilidad del restaurante se expandió más allá del turismo tradicional de la zona. Hoy el público se divide en 60% de visitantes extranjeros y 40% de chilenos, con comensales que llegan desde Santiago, Antofagasta, Iquique y La Serena. En fines de semana largos, conseguir una mesa puede requerir hasta dos semanas de anticipación.

El ticket promedio, con el menú más corto y maridaje incluido, ronda los $ 110 mil por persona. Ephedra funciona de martes a sábado en el ayllu de Poconche, a ocho kilómetros al sur de la plaza de San Pedro de Atacama, con vista a la cordillera y al volcán Licancabur.

Sergio Armella, chef y cofundador de Ephedra.