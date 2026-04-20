Operador de red de buses eléctricos de Antofagasta denuncia deterioro en condiciones del contrato que amenaza su sostenibilidad financiera
Seis meses después de la licitación, la empresa dice que debió abandonar el terreno fiscal que le asignó el Ministerio de Transportes para instalar su centro de carga debido a que no cumplía con la normativa de uso de suelos. Eso obligó a un rediseño del servicio, con un recorrido más largo, mayores costos y menores niveles de demanda.
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Sin respuesta del banco ni del ministerio
Méndez señaló que "nuestra empresa transporta 15 mil pasajeros diarios... y esperamos que Banco Estado tome partido y actúe en pro del país con las políticas públicas que dicen tener".
La empresa también denuncia que el Ministerio de Hacienda no ha atendido ninguna de las consultas realizadas. A eso se suma que la incorporación de BancoEstado como actor financiero en el proyecto no se ha concretado, pese a que Green Energy asegura que el ministerio los derivó a buscar financiamiento externo, "obligándolos a endosar subsidios estatales como garantía a capitales extranjeros."
Claúsulas abusivas
Según la compañía, esta situación derivó además en la imposición de cláusulas que considera abusivas, las que habrían generado una salida de recursos al exterior y, con ello, un debilitamiento del desarrollo económico local, en contravención a su juicio del rol de fomento productivo que debe cumplir la banca estatal.
En ese contexto, la empresa solicita la apertura de una instancia formal de revisión y una respuesta concreta que permita evaluar la incorporación de BancoEstado en el proyecto, bajo condiciones que plantea se ajusten a la realidad del mercado nacional.
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