Karen Rojo volvería a Chile en una o dos semanas tras autorización de Países Bajos para cumplir condena por fraude al Fisco

Tras permanecer detenida en la nación europea desde 2022, la exalcaldesa de Antofagasta deberá regresar a Chile para cumplir cinco años y un día de presidio. Su llegada activará un control de detención en Santiago y luego el caso volverá a tribunales de Antofagasta.

Después de más de cuatro años de trámites judiciales y diplomáticos, Países Bajos dio luz verde a la extradición de Karen Rojo. La exalcaldesa de Antofagasta deberá regresar a Chile para cumplir la condena de cinco años y un día de presidio por fraude al Fisco, luego de salir del país en 2022 antes de que se ejecutara la sentencia.

La información fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a través de un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería. En el documento se informó que las autoridades neerlandesas pusieron a Rojo a disposición para iniciar la etapa final del proceso de extradición.

Con ese antecedente, el tribunal ya habría remitido la información a Interpol Santiago, organismo que deberá coordinar el viaje del equipo policial encargado de custodiar el traslado de la exjefa comunal desde Países Bajos a Chile.

Desde el Ministerio Público apuntan a que el operativo se concretaría durante este mes. El subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, Álvaro Hernández, sostuvo que el retorno ocurriría “más o menos entre una y dos semanas más”.

El procedimiento en Chile

Una vez que aterrice en territorio nacional, Rojo no será trasladada de inmediato a Antofagasta. Antes deberá comparecer ante el Juzgado de Garantía de turno correspondiente al aeropuerto de Santiago, donde se realizará el control de su detención.

Hernández explicó que, al llegar al país, deberá pasar “por una audiencia de control de detención en Santiago”.

Tras esa instancia, los antecedentes serán remitidos a los tribunales de Antofagasta, ciudad donde se dictó la condena y desde donde se solicitó la extradición. Será esa judicatura la que deberá resolver los pasos posteriores para el cumplimiento de la pena.

El tiempo cumplido en Países Bajos

Uno de los puntos que deberá revisar la justicia chilena será el tiempo que Rojo permaneció privada de libertad en Países Bajos. Según explicó el Ministerio Público, ese período podría ser descontado de la pena que debe cumplir en Chile, siempre que las autoridades neerlandesas certifiquen oficialmente los días de reclusión vinculados a la causa de extradición.

La exalcaldesa fue detenida en julio de 2022 en Países Bajos, luego de salir de Chile tras quedar a firme su condena. Desde entonces permanecía recluida en una cárcel de mujeres en Utrecht mientras se resolvían los recursos asociados al proceso.

El caso que derivó en la condena

Rojo fue condenada por hechos ocurridos entre 2015 y 2016, cuando encabezaba la Municipalidad de Antofagasta. La causa se relacionó con la contratación irregular de una consultora con recursos municipales.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2022 y estableció una pena de cinco años y un día de presidio efectivo. Tras salir del país, el Estado chileno activó la solicitud de extradición, proceso que avanzó en tribunales de Países Bajos y que ahora quedó en etapa de ejecución.

En paralelo a la coordinación del traslado, la defensa de Rojo aún podría presentar nuevos recursos, mientras los tribunales de Antofagasta deberán resolver el cumplimiento efectivo de la pena una vez que la exalcaldesa vuelva a Chile.