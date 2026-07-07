Ejercicios Salitre 2026 congrega en Antofagasta a 1.500 aviadores de FFAA de cinco países invitados y a la FACH

La quinta versión del ejercicio aéreo multinacional, que se se extenderá hasta el 12 de julio en Antofagasta, incorpora operaciones ante escenarios de conflictos internacionales, ciberataques y asistencia humanitaria.

La región de Antofagasta concentra por estos días uno de los principales despliegues aéreos multinacionales que hayan tenido lugar en el país. Se trata de Salitre 2026, un ejercicio multidominio de la Fuerza Aérea de Chile que reúne a pilotos, aeronaves y equipos de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Paraguay con operaciones enfocadas en coordinación aérea, defensa, ciberataques y asistencia humanitaria.

El entrenamiento comenzó el 27 de junio y se extenderá hasta el 12 de julio en la zona. Según los antecedentes entregados durante la actividad, esta quinta versión de Salitre considera la participación de más de 1.500 aviadores de cinco países invitados, además de personal de la FACH.

En el marco del despliegue, la Fuerza Aérea realizó un media flight sobre el desierto de Atacama, instancia en la que participaron aviones de combate y entrenamiento de las distintas delegaciones. La jornada también fue supervisada por el ministro de Defensa Fernando Barros, quien llegó a la región para conocer el trabajo colaborativo entre las fuerzas aéreas participantes.

Según informó la FACH, el vuelo consideró aeronaves F-16D Block 50, F-16 MLU y F-5E de Chile; F-16D Block 40 de EEUU; F-39E Gripen de Brasil; IA-63 Pampa III de Argentina; y A-29B Super Tucano de Chile, Colombia y Paraguay.

Despliegue internacional

La presencia de fuerzas aéreas extranjeras en la región forma parte de un ejercicio orientado a fortalecer la interoperabilidad entre países, bajo procedimientos comunes y con coordinación entre medios aéreos y humanos.

“La actividad demostró el nivel de sincronización e interoperabilidad alcanzado por las tripulaciones en las distintas fases desarrolladas en el ejercicio multinacional que se desarrolla en Antofagasta desde el 27 de junio hasta el 12 de julio”, señaló la rama aérea de las Fuerzas Armadas de Chile.

Salitre 2026 tiene como objetivo contribuir a la política exterior del Estado de Chile mediante la cooperación internacional con fuerzas aéreas amigas.

De acuerdo con la información entregada por la FACH, el ejercicio también busca fortalecer capacidades operativas combinadas en un área de conflicto humanitario, con tareas de seguridad, defensa y asistencia humanitaria bajo metodología OTAN.