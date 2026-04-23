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Atacama se dispara en el ranking de crecimiento económico por regiones

El PIB de la citada zona se expandió más de 15% durante 2025, según informó el Banco Central.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Atacama se dispara en el ranking de crecimiento económico por regiones</p>

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