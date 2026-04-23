Atacama se dispara en el ranking de crecimiento económico por regiones

El PIB de la citada zona se expandió más de 15% durante 2025, según informó el Banco Central.

Atacama se lució el año pasado en términos de crecimiento económico. Según el informe del Banco Central conocido este jueves, el Producto Interno Bruto (PIB) de la región se expandió 15,3% durante 2025 frente al año anterior de la mano de la minería, destacando tanto la mayor extracción de cobre, como la de oro y plata. Y la mayor producción en este terreno estuvo detrás de un aumento de las exportaciones de 27,4%.

Se trata de un nivel superior al 2,5% que observó el país en su conjunto en cual dio cuenta en el alza en la actividad de 14 de las 16 regiones del país. Además, en 15 se registró un aumento en el consumo de los hogares, logrando 2,7% a nivel nacional, mientras que las exportaciones se incrementaron en 12 y registraron una variación de 4,6%.

Por macrozona, el mayor consumo de hogares se vio en la mayor incidencia se observó en la Región Metropolitana y, en menor medida, en las zonas Centro y Centro Sur.

Más atrás de Atacama quedó Aysén, con un crecimiento de 8,5% en su Producto debido a la acuicultura e industria pesquera, además de un alza del 26,1% en sus exportaciones.

Le sigue Los Lagos, con una expansión de su actividad de 5,3% en 2025, explicado por el desempeño de las industrias alimenticia y pesquera, en tanto los envíos al exterior se expandieron 4,3%. Arica y Parinacota registró el mismo 5,3% en su PIB, impulsada por la industria pesquera, los servicios personales y la pesca, sin embargo las exportaciones tuvieron una baja de 1,2%, explicado por menores envíos mineros.

Magallanes, por su parte, tuvo un incremento de 4,4% en su Producto, incidido mayoritariamente por las industrias química y pesquera, seguidas por la construcción y la acuicultura y un alza de 18,6% en sus exportaciones. Valparaíso creció 2,8%, explicado por los servicios de información, transportes y generación eléctrica.

Alza de exportaciones

Todavía por encima del promedio país, la Región Metropolitana tuvo un aumento en su actividad de 2,8%, debido al comercio, los servicios personales y empresariales. Mientras que las exportaciones crecieron 7,3%.

Tanto Los Ríos como La Araucanía crecieron 2,6%. En el caso de la primera, destacaron la industria alimenticia y el sector agropecuario-silvícola, por lo que sus exportaciones también crecieron 12,5% en el año. En tanto, la IX región tuvo incidencia en sus servicios personales, el sector agropecuario-silvícola y el comercio, mientras que los envíos al exterior se expandieron 17,4%.

Ñuble tuvo un aumento de 2,5% en su PIB, con aporte de todas sus actividades y un incremento de 23,6%, impulsada por los envíos industriales de celulosa y alimentos, al igual que frutas. En la misma línea, Coquimbo también creció 2,5%, explicado por los servicios empresariales, el sector agropecuario-silvícola y el comercio, en tanto las ventas al exterior cayeron 4,6%.

Abajo del 2,5%

Por debajo del PIB del país de 2,5% en 2025, están las regiones de Antofagasta, Maule y Biobío.

En el caso de la primera, tuvo un alza en su actividad de 1,6%, explicado por la construcción y la generación eléctrica, lo que fue compensado por la minería.

En tanto, el Maule creció 1,4%, incidido por el sector agropecuario-silvícola y los servicios personales, además de un aumento de 19,5% de las exportaciones debido a mayores envíos de fruta y alimentos. Por su parte, el Biobío registró una variación de 0,8%, destacando la industria pesquera, la refinación de combustibles y los servicios personales, aunque con una caída de 6,2% en los envíos al extranjero.

Entre las regiones que tuvieron caída en su Producto estuvo Tarapacá con 8,3%, explicada por el bajo desempeño de la minería del cobre y que llevaron a que las exportaciones bajaran 8,5%.

O’Higgins también tuvo un descenso en su actividad de 0,7%, debido a la minería pero compensado por el sector agropecuario-silvícola y los servicios personales. No obstante, sus ventas al exterior crecieron 3,7% debido a los envíos de frutas.