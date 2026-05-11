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Grupo Friosur se suma a demandas contra el Estado y pide más de US$ 46 mil millones por perjuicios ligados a la Ley de Fraccionamiento Pesquero

Las cuatro filiales del holding pesquero de Aysén argumentan que la nueva normativa afecta desde la extracción hasta el procesamiento de la pesquería, causando además de daño patrimonial, impacto en la principal fuente laboral de la zona austral.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 13:10 hrs.

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<p>Grupo Friosur se suma a demandas contra el Estado y pide más de US$ 46 mil millones por perjuicios ligados a la Ley de Fraccionamiento Pesquero</p>

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