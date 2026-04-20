Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en Aysén tras detección de primer caso de influenza aviar en la región

El hallazgo se produce en un ejemplar de la especie silvestre Caiquén (Chloephaga picta) y suma a Aysén a una creciente lista de regiones donde se ha detectado la presencia del virus.

La dirección regional de Senapred Aysén declaró Alerta Temprana Preventiva para todo el territorio, luego que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmara el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1, en la comuna de Chile Chico, en un ejemplar del ave silvestre Caiquén (Chloephaga picta).

Tras la confirmación, se activó de forma inmediata el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para reforzar la vigilancia epidemiológica y el monitoreo en los sectores más vulnerables de la región, condición que se mantendrá hasta que es escenario zoosanitario permita bajar la barrera de control.

Antes este nuevo caso en el país, las autoridades han enfatizado las medidas de autocuidado para la población, recalcando que bajo ninguna circunstancia se deben manipular aves que presenten síntomas de enfermedad o se encuentren muertas. Entre los signos clínicos sospechosos que se deben observar figuran la descoordinación, plumaje erizado, respiración dificultosa, diarrea o muertes inusuales.

El SAG en tanto, instó a los productores avícolas a extremar las medidas de bioseguridad, recomendando resguardar a las aves de corral en espacios protegidos para evitar el contacto con fauna silvestre y asegurar que no compartan fuentes de agua ni de alimentación.

El viernes 17 de abril, un plantel de gallinas ponedoras de la Región de La Araucanía debió sacrificar 120 mil ejemplares tras la detección del primer caso de afectación a un establecimiento avícola, con el fin de evitar la propagación del virus.