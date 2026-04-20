Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en Aysén tras detección de primer caso de influenza aviar en la región
El hallazgo se produce en un ejemplar de la especie silvestre Caiquén (Chloephaga picta) y suma a Aysén a una creciente lista de regiones donde se ha detectado la presencia del virus.
Noticias destacadas
La dirección regional de Senapred Aysén declaró Alerta Temprana Preventiva para todo el territorio, luego que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmara el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1, en la comuna de Chile Chico, en un ejemplar del ave silvestre Caiquén (Chloephaga picta).
Tras la confirmación, se activó de forma inmediata el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para reforzar la vigilancia epidemiológica y el monitoreo en los sectores más vulnerables de la región, condición que se mantendrá hasta que es escenario zoosanitario permita bajar la barrera de control.
Antes este nuevo caso en el país, las autoridades han enfatizado las medidas de autocuidado para la población, recalcando que bajo ninguna circunstancia se deben manipular aves que presenten síntomas de enfermedad o se encuentren muertas. Entre los signos clínicos sospechosos que se deben observar figuran la descoordinación, plumaje erizado, respiración dificultosa, diarrea o muertes inusuales.
El SAG en tanto, instó a los productores avícolas a extremar las medidas de bioseguridad, recomendando resguardar a las aves de corral en espacios protegidos para evitar el contacto con fauna silvestre y asegurar que no compartan fuentes de agua ni de alimentación.
El viernes 17 de abril, un plantel de gallinas ponedoras de la Región de La Araucanía debió sacrificar 120 mil ejemplares tras la detección del primer caso de afectación a un establecimiento avícola, con el fin de evitar la propagación del virus.
Para reportar cualquier hallazgo sospechoso, el organismo mantiene habilitados sus canales oficiales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete