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Energía

Cuentas de la luz en Aysén bajarán un 14% por implementación del acople tarifario

Esta modificación fue ratificada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la publicación del Informe Técnico Preliminar.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 18:45 hrs.

Energía gobierno Karen Peña Aysén regiones
<p>La ministra Rincón señaló que si no se hacía el ajuste tarifario, las boletas de electricidad de la zona seguirían altas. Foto: Aton.</p>

La ministra Rincón señaló que si no se hacía el ajuste tarifario, las boletas de electricidad de la zona seguirían altas. Foto: Aton.

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