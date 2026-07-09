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Economía

Gremio de pescadores artesanales rechaza proyecto de ley que reactivaría el arrastre industrial de la jibia en Biobío

El presidente de Ferepa cuestionó que la iniciativa que impulsa senador Gastón Saavedra responda a la decaída economía local y declaró que el documento es “una copia casi textual” de la minuta entregada por la industria.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 17:20 hrs.

jibia Proyecto de ley pesca Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Gremio de pescadores artesanales rechaza proyecto de ley que reactivaría el arrastre industrial de la jibia en Biobío</p>

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