Exhotel Mercure de Concepción se desvincula de la cadena Accor, lanza marca propia y proyecta duplicar resultados en dos años

El nuevo Hotel Costanera Concepción (HCC) operará bajo administración directa de sus dueños y autonomía de directrices globales, en una apuesta por consolidarse en el turismo corporativo.

Bajo el nombre de Hotel Costanera Concepción (HCC) y tras la partida de la red internacional Accor, el principal hotel de la zona céntrica y barrio cívico de la capital del Biobío finalizó su etapa bajo la marca Mercure para comenzar a operar como un hotel independiente, administrado directamente por sus propietarios. La nueva empresa proyecta duplicar sus resultados en los primeros dos a tres años de funcionamiento.

La decisión de desligarse de la cadena global responde a una estrategia para fortalecer su posicionamiento en el competitivo segmento del turismo de Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones (MICE, sigla en inglés), aprovechando su ubicación estratégica a pasos de la sede del Gobierno Regional y de los principales ejes corporativos penquistas.

Patricia Oteiza, general manager de HCC, explicó que esta nueva estructura les otorga mayor flexibilidad comercial. "Nuestro equipo opera hoy con total autonomía para adaptar su propuesta a cada cliente, sin los condicionamientos de directrices globales que muchas veces no responden a las particularidades del mercado local", detalla la ejecutiva.

Estrategia directa

En la misma línea, aseguró que "la operación como hotel independiente permite a HCC profundizar una atención más cercana, flexible y personalizada, fortaleciendo la relación con huéspedes corporativos, turísticos y de eventos, y poniendo en valor el conocimiento local del equipo que da vida al hotel".

Para captar pasajeros y sostener este modelo, la estrategia comercial de HCC se basa en una identidad con fuertes raíces penquistas y en el uso intensivo de canales digitales. Esto, declaró, les permite estar "conectados con todos los portales en sistemas de distribución globales, pudiendo llegar a cualquier huésped con nuestro producto", precisa la gerenta general.

Si bien el hotel inicia esta etapa con su infraestructura de 16 pisos, 138 habitaciones y cinco salones de eventos (con capacidad para 80 personas) plenamente operativa, la administración ya delinea sus próximos pasos para el mercado de negocios. "Para el futuro próximo tenemos en carpeta una renovación de nuestra propuesta de restaurante Hemisferio, que sin duda alguna será un aliciente para nuestro público del segmento negocios y eventos", adelanta Patricia Oteiza.

Efecto REC: capacidad al 100%

Las expectativas de ingresos de la nueva marca apuntan a consolidar la cartera de clientes aprovechando el dinamismo de Concepción como punto neurálgico del sur de Chile, tanto en negocios como en eventos culturales. Un reflejo inmediato de esto es el festival REC, que se realizará entre el 28 y 29 de marzo y que llevó al hotel a registrar su capacidad de alojamientos al máximo.

"Tenemos el Sello REC y alcanzar el 100% de ocupación, nos tiene muy contentos y da cuenta del protagonismo nacional de la ciudad de Concepción en asuntos culturales", destaca la ejecutiva.

Para capitalizar este flujo, el hotel dispuso que su restaurante Hemisferio funcione con puertas abiertas a todo público, ofreciendo servicio de buffet completo. "Hemos asegurado plena continuidad en la operación y altos estándares, mantenemos vigentes todos nuestros compromisos adquiridos con clientes y proveedores (...) Somos el equipo de siempre y que nuestros pasajeros conocen y valoran", concluyó la ejecutiva de HCC, quien destacó que las instalaciones poseen certificación Pet Friendly y el Sello S de sustentabilidad.