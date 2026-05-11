Industriales advierten baja significativa en pesca del jurel: sólo 28% de la cuota ha sido capturada y escenario amenaza operaciones en plantas del Biobío
Pese a los esfuerzos, el gremio de la pesca industrial explicó que no ha sido posible encontrar ejemplares de la talla para la captura en los escasos cardúmenes identificados, manteniendo al 80% de la flota en puerto.
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Tan sólo 28% de la cuota asignada a la pesca industrial para captura de jurel ha sido extraída, cifra que no alcanza de la mitad de lo que históricamente se contabiliza a esta altura del año. El escenario, que se debería a una ausencia del recurso en aguas donde se desarrolla la pesquería, mantiene a 80% de la flota en puerto y está impactando la operación de la industria en el Biobío.
Las primeras alertas identificadas por el gremio surgieron en febrero ante la ausencia del recurso en los caladeros habituales. La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, detalló que si bien el fenómeno tuvo leves momentos de mejora, "lo concreto es que hasta hoy hemos capturado la mitad de lo normal y pese a los esfuerzos de navegación y búsqueda, la situación no mejora".
En esa línea, planteó que la pesca industrial enfrenta una merma "muy significativa y las compañías están resistiendo esta falta de materia prima, por lo que los efectos económicos y laborales deberían comenzar a sentirse pronto en la zona de no mediar un cambio en las condiciones oceanográficas".
Búsqueda del recurso
Para intentar revertir este impacto productivo y reactivar la operación de las plantas procesadoras, las pesqueras Camanchaca, Blumar, Landes, FoodCorp y Orizon desplegaron ocho buques pesqueros destinados a ejecutar múltiples rastreos marítimos, diseñados estrictamente sobre la base de la información científica disponible para dar con los cardúmenes.
Sobre las expectativas de esta medida de mitigación, Cepeda agregó que "esperamos que este escenario ambiental pueda ir modificándose y estamos confiados en que el trabajo de nuestras tripulaciones, y las indicaciones científicas puedan dar frutos y poder comenzar a capturar".
La falta de disponibilidad de biomasa responde a condiciones oceanográficas y climáticas atípicas para la zona sur, marcadas por temperaturas en el mar muy superiores a las aptas para el jurel, especie característica de aguas frías. Las exploraciones realizadas hasta ahora han detectado escasez o alta presencia de ejemplares bajo la talla mínima legal.
Al respecto, la dirigenta gremial concluyó que "en simple, no los hemos podido hallar. Se han hecho cientos de horas de navegación y varias miles de millas náuticas a cargo de tripulaciones muy experimentadas y no está. Hemos dado con algunos cardúmenes, pero con tallas pequeñas (juveniles) o muy mezcladas en cuanto a adultos y juveniles por lo que hemos activado el protocolo de buenas prácticas, abandonando la zona de pesca e incluso paralizando la flota".
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