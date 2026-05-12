Biobío busca consolidar oferta logística-portuaria para captar carga de la macrozona centro-sur que hoy sale por Valparaíso
El crecimiento de la producción frutícola abre nuevas oportunidades a los puertos de la región. Experiencias exitosas en la exportación de cerezas demuestran que la infraestructura permite despachos expeditos y con buenos resultados comerciales.
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Pese a que la macrozona centro - sur de Chile se ha consolidado como un polo agroexportador, con envíos que entre enero y abril de 2026 alcanzaron los US$ 1.400 millones, representando el 40% del total nacional, aún persiste una fuerte dependencia logística de la zona central. Actualmente, cerca de 92% de la fruta producida en esta zona sigue despachándose a través de terminales portuarios de la Región de Valparaíso.
En este escenario, con una disminución de 3,5% en las exportaciones regionales y una capacidad instalada capaz de atender la demanda de los mercados globales, los puertos de la Región del Biobío se posicionan como la alternativa para equilibrar el sistema exportador chileno, más aún, considerando que la agroindustria ha incrementado sus producciones desde Maule hasta Los Lagos.
Potenciar su operación y transformar a la región en “la capital logística de Chile” fue el tema de análisis del Segundo Seminario de Exportadores del Centro Sur de Chile, organizado por Puerto Coronel y ProChile, oportunidad en la que autoridades y actores del sector exportador coincidieron en que la infraestructura actual y la eficiencia operativa de la zona permiten absorber el crecimiento proyectado de la carga.
Polo logístico
Puerto Coronel es el terminal portuario multipropósito más grande de la zona centro - sur y se ubica en el lugar número 40 los ranking internacionales de eficiencia, superando a sus pares nacionales. Posee además tecnología especializada para el manejo de carga refrigerada, estándares indispensables para la fruta de exportación.
Para Patricio Román, gerente general de la compañía, el desafío para concretar la meta de transformarse en polo logístico tiene varias aristas. La primera es generar espacios de trabajo conjunto que permitan posicionar a los terminales del Biobío como un actor relevante en materia de comercio exterior. “Visibilidad. Creo que la región hace poco en eso o hacíamos poco (…) El gobernador Sergio Giacaman, ha sido un gran impulsor de la región y tenemos un gran tarea en eso, como puertos y con la cadena logística en general”.
En esa línea, el gobernador Giacaman planteó que “pareciera evidente que la Región del Biobío es la capital logística del sur de Chile; no obstante tenemos muchos desafíos. Uno de ellos es consolidar una oferta común entre la industria portuaria, logística, trabajar juntos, mirando el largo plazo”.
Román advirtió que para consolidarse como un polo logístico nacional frente a proyectos de gran escala, es clave optimizar la conectividad mediante inversiones más ágiles en infraestructura vial, como la Ruta Pie de Monte, y el fortalecimiento de la red ferroviaria para integrar eficazmente a las regiones productoras.
El desafío que se ha propuesto la región es, según sus actores, un esfuerzo cohesionado. Claudia Rojas, directora macrozonal centro - sur de ProChile, enfatizó que "lo que estamos buscando aquí, en este seminario, es que todas las regiones de la macrozona centro - sur debieran poder hacer más eficiente su operatoria y su logística saliendo por acá. Se requiere que los exportadores quieran venir acá y se haga este volumen interesante para poder acortar las fechas y los tiempos de llegada a los diferentes mercados", afirmó.
Mercado exportador
El actual modelo exportador chileno opera bajo una lógica centralizada en los puertos ubicados en la Región de Valparaiso. La apuesta del Biobío apela a variables que han modificado la realidad productiva nacional y el desarrollo económico de las regiones. Factores como la distancia, tiempos de tránsito y la capacidad logística disponible son determinantes para mantener la rentabilidad y competitividad del sector frutícola nacional.
El productor de cerezas maulino y gerente de Exportaciones de Exportadores El Cisne, Alejandro Becerra, comentó que de acuerdo a las proyecciones, la temporada 2026 – 2027 tendrá un incremento de 30%. La cifra plantea el desafío de abrirse a nuevos puntos de despacho a sus mercados de destino.
Hoy, el 95% de la producción de fruta fresca de la Región del Maule es embarcada por la zona central. En ese contexto, Becerra hizo en la reciente temporada el ejercicio de exportar por Coronel uno de los 41 contenedores con destino a Asia. “Fue mucho más expedito de lo que esperábamos a nivel vial. Se demoró, un poco menos de lo que hubiese esperado que se demorara Valparaíso. La verdad es que los resultados comerciales fueron muy buenos”.
Respecto a los resultados de la fruta puesta en Corea del Sur, mercado al que se exportó 100% de la carga, en los tiempos de transporte, el productor comentó que “mientras más fresca (llegue la fruta), probablemente tengamos mejores resultados. Y más que resultados económicos, una mejor experiencia de consumo en los países de destino”.
Becerra manifestó la urgencia de diversificar las rutas de salida ante el inminente colapso de la zona central en períodos peak. "Fue un acto de valentía cargar por acá, por Coronel, porque por la Quinta Región teníamos tránsito marítimo nominal de más de 10 días menos, pero es por este tema de que necesitamos, creemos firmemente en que hay que diversificar logística acá en Chile, porque se viene complejo”.
Importaciones
“Se habla de los exportadores, pero ojalá el próximo seminario sea de exportadores e importadores. Yo creo que aquí tenemos mucho que hacer como región en la importación, sobre todo, incluso más que la exportación”, destacó Patricio Román.
Un meta que no está lejos de ser alcanzada, según propuso el gobernador Giacaman, quien valoró los lazos y conectividad del Biobío con Neuquén, en Argentina. “La región está al servicio de la macrozona con costos menores y mayor velocidad”, puntualizó el Gobernador haciendo alusión a las conversaciones político – comerciales que existen desde el GORE para “consolidar la importación de gas y petróleo (trasandino) desde la Región del Biobío”, además de “muy buenas conversaciones con India, con China y con otros países para la instalación de centros logísticos", concluyó.
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