Pese a estar priorizado, MOP no ha definido fecha para licitar proyecto del teleférico de Talcahuano

La inversión de US$ 133 millones continúa en fase técnica y aunque el alcalde Eduardo Saavedra se muestra optimista, no existe un cronograma definido para ofertar su ejecución

A pesar de las proyecciones positivas de la Municipalidad de Talcahuano, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aclaró que la fecha de licitación para el proyecto del teleférico de la comuna puerto aún se encuentra pendiente de confirmación. La discrepancia surge luego de que el municipio difundiera que el proceso se concretaría durante 2026, vinculándolo a la actualización del listado de proyectos priorizados por la Dirección General de Concesiones para el periodo 2025-2029.

Desde el organismo estatal indicaron que no existe un calendario ratificado para el llamado a concurso público. "En cuanto la cartera de proyectos sea confirmada, se informará oficialmente", indicaron desde el MOP Biobío, contrastando con la expectativa municipal de iniciar el proceso este año para lograr la operatividad de este nuevo medio de transporte público para el puerto, en 2030.

El proyecto

La construcción del teleférico en Talcahuano tendría un costo estimado de US$ 133 millones y de ejecutarse, podría movilizar a 28 mil pasajeros diarios y más de 9 millones y medio de personas anualmente. Para su operación, la infraestructura aplicaría un modelo de concesión a 30 años.

El proyecto promete conectar el centro con Los Cerros en trayectos de entre cinco y 11 minutos y considera su integración con el Biotrén. Tendrá dos trayectos con siete estaciones en total. La primera línea conectará el centro de Talcahuano con el sector Mirador del Pacífico, generando enlaces con el Cerro Cornou y los sectores Antenas y Centinela II, a través de cinco estaciones, distribuidas en 2,9 km. La línea 2, permitirá el traslado de pasajeros desde la estación Antenas de la Línea 1 hacia el sector Los Lobos, en una extensión de 1,3 km.

Expectativas

Pese a no tener una fecha definida para la apertura de la licitación, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, mantiene una postura optimista frente a la priorización del proyecto, calificando como una muy buena noticia la decisión de mantener la licitación en el horizonte cercano.

“Haciendo una proyección en los plazos, la licitación podría ser adjudicada en 2027 y considerando el diseño de ingeniería junto a la tramitación medioambiental, es posible estimar que hacia 2030 Talcahuano contaría ya con un teleférico en operaciones”, manifestó el edil, quien destacó además que esta obra impulsará la economía local desde la perspectiva turística y que va de la mano de la construcción del Mercado, generando así un nuevo rostro para Talcahuano.

El jefe comunal valoró que el actual Gobierno asuma como propio este desafío, subrayando la importancia de obras estructurales que cambien la mirada y el lugar que debe tener la ciudad en el entorno regional.