Gremios agrícolas respaldan flexibilización migratoria: mayor competitividad y freno a la informalidad laboral en el sector

Las modificaciones al Decreto N°177 permitirían agilizar la contratación de extranjeros, asegurando mano de obra para las cosechas y blindarían a los productores ante intermediarios y manejos irregulares.

La disponibilidad de mano de obra y la necesidad de contar con procesos de contratación ágiles y formales han sido parte de las demandas que el agro ha puesto sobre la mesa ante las autoridades. En este escenario, el reciente anuncio del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría de Agricultura sobre la flexibilización administrativa para la contratación de trabajadores migrantes de temporada fue recibido con optimismo por los gremios agrícolas del sur del país.

Las modificaciones apuntan a reformar el Decreto Supremo N°177, que, a partir de una propuesta impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), permitiría simplificar los trámites de los trabajadores extranjeros, especialmente de nacionalidad boliviana, que llegan al país durante los períodos de alta demanda productiva.

Migración ordenada

Desde la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval), el enfoque está puesto en la seguridad del negocio y la formalidad institucional. La gerenta del gremio del gremio, Marcela Espinoza, destacó el impacto directo que esto tiene en la cadena productiva. “Como gremio valoramos las medidas de flexibilización administrativa que permitan agilizar la contratación formal de trabajadores de temporada, porque entregan mayor certeza, tanto a los agricultores como a los propios trabajadores”, comentó.

A su juicio, la formalidad no responde únicamente a una variable productiva por la falta de dotación, sino que funciona como una barrera de contención frente a riesgos legales para las empresas. “Cuando existen mecanismos claros, ágiles y legales, se reduce el espacio para (que operen) intermediarios inescrupulosos que lucran con la necesidad de los migrantes, los engañan con falsas promesas y, al mismo tiempo, exponen a los productores a situaciones de irregularidad que muchas veces escapan a su control”, detalló.

En esa línea agregó que “una migración ordenada, con reglas claras y procesos simples, protege a todos los actores y fortalece la competitividad de la agricultura chilena”.

Esta visión fue compartida y reforzada desde la Macrozona Sur. Para los Agricultores de Malleco, gremio liderado por Sebastián Naveillán, contar con un flujo regulado, expedito y transparente de trabajadores es vital para asegurar el éxito de las temporadas de cosecha en una zona que ya enfrenta complejos desafíos logísticos y de seguridad.

“La modernización de estos procesos no sólo asegura que la fruta y los cultivos sean cosechados a tiempo, sino que permite a los productores del sur operar bajo un marco de total legalidad, atrayendo fuerza laboral indispensable, sin el riesgo de multas o paralizaciones por trabas burocráticas”.

Cambios al Decreto N°177

La respuesta del Ejecutivo se materializó tras una mesa de trabajo técnico entre el director nacional del Migraciones, Frank Sauerbaum, y el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian.

La modificación administrativa incluye tres ejes. Permite a los migrantes de países limítrofes, como Bolivia, solicitar su residencia temporal utilizando únicamente su cédula de identidad, eliminando la traba que suponía la exigencia del pasaporte. En segundo lugar, flexibiliza la suscripción de contratos mediante el uso de firma electrónica a través de la Dirección del Trabajo, lo que agiliza significativamente el onboarding laboral; y finalmente, establece un mayor tiempo de permanencia al ampliar de seis a 10 meses la estadía anual permitida para los trabajadores de temporada, manteniendo la opción de otorgar permisos de hasta cinco años, renovables.

“El sector agrícola requiere mecanismos más ágiles para acceder a mano de obra temporal, pero esos cambios deben realizarse dentro del marco que establece la ley”, explicó Sauerbaum, señalando que los ajustes simplifican requisitos y entregan mejores herramientas a empleadores y trabajadores.