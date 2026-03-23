Puerto Montt asegura que el remezón científico por el estudio que afirma que Monte Verde no es tan antiguo no va a aguar el cumpleaños 50 del sitio arqueológico

En 2026 se cumplen justo 50 años desde que una investigación puso a Monte Verde en el primer plano arqueológico mundial por el hallazgos de vestigios de un asentamiento de hace 14.500 años. Pero la semana pasada, una nueva investigación publicada en Science reveló que no son tan antiguos como se pensaba.

Un estudio científico publicado en la revista Science, en el que participaron tres profesores de la Universidad Católica, ha provocado un remezón científico mundial sobre lo que hasta ahora se pensaba del sitio arqueológico Monte Verde a casi 30 kilómetros al oeste de Puerto Montt, donde justo hace cinco décadas se produjo un descubrimiento que derribó la teoría Clovis que sostenía que los primeros habitantes de América habían llegado hace unos 13.000 años desde el norte.

Monte Verde alcanzó renombre global cuando una investigación que comenzó a mediados de la década de 1970 dio cuenta de los vestigios de un asentamiento de 14.500 años de antiguedad. Pero los resultados de la publicación internacional en Science conocida el jueves pasado revelaron que ello ocurrió 6.300 antes de lo que se creía, lo que puso a Monte Verde en el centro de un acalorado debate justo en momentos del aniversario 50 de su hallazgo y de un fuerte impulso en el turismo a la zona por parte de las autoridades locales.

“Esta situación no tendrá un impacto negativo en el turismo. Por el contrario, contribuirá a despertar un mayor interés por conocer la rica historia que hay detrás”, señaló el alcalde Rodrigo Wainraihgt, quien además indicó que los investigadores que originalmente trabajaron en el sitio están preparando un informe para responder a la nueva investigación.

“Este año se cumplen 50 años del descubrimiento de Monte Verde”, instancia que será conmemorada con distintas actividades. “Estamos trabajando para celebrarlos con actividades que le den el realce que merece (…) son 50 años de investigación y avance permanente”, afirmó el edil.

Wainraihgt indicó que como municipio continúan trabajando para posicionar a Monte Verde como un atractivo turístico de la zona. "Hemos diseñado un plan de manejo de este patrimonio, y ya hemos suscrito acuerdos con el Gobierno Regional (GORE) y la Subsecretaría de Patrimonio para establecer su primera gobernanza para sitios arqueológicos que va a servir de piloto para el resto del país", detalló el jefe comunal.

Plan para posicionar Monte Verde

Desde el municipio destacaron que, independiente de la polémica, siguen en marcha una serie de iniciativas que buscan consolidar a Monte Verde como un polo turístico en Puerto Montt. “Tenemos la convicción de que Monte Verde es un hito identitario y cultural de Puerto Montt, que debe ser conocido a nivel local, nacional e internacional. Para ello, establecimos una gobernanza local que lidera una serie de iniciativas para su promoción”, señaló el jefe comunal.

A esto se suman iniciativas de difusión como una sala especial en el Museo Juan Pablo II, un pabellón informativo en el sitio y una plataforma que permite a los visitantes conocer cómo habrían sido las primeras ocupaciones humanas en la zona. Asimismo, el alcalde detalló que “estamos implementando una sala inmersiva en nuestro museo, en la que las personas podrán revivir la experiencia de haber estado en Monte Verde hace 14.500 años”.

También se proyecta la construcción de una plaza temática en el sector del mall Costanera, pensada como un nuevo punto de encuentro para residentes y turistas. “Tendrá una escultura con la figura de un adulto monteverdino y su hija, para que la ciudadanía y los visitantes puedan empaparse de esta cultura ancestral”, explicó.