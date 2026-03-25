SAG suspende certificación de exportaciones avícolas tras detectar primer caso de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial

El caso de H5N1 fue detectado en un plantel de la comuna de El Monte (RM) y ya fue notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Durante la tarde de este miércoles el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile confirmó la detección del primer caso positivo de influenza aviar H5N1 en aves de postura en un plantel industrial, correspondiente a la comuna de El Monte, Región Metropolitana.

Ante esta situación, el servicio activó los protocolos sanitarios establecidos para contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible, incluyendo la suspensión de la certificación de exportaciones de todo tipo de productos avícolas.

A través de un comunicado, el SAG informó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ya fue notificada del caso, y en paralelo, iniciará "gestiones a través de las agregadurías agrícolas en los principales mercados a los que Chile envía productos avícolas, además de evaluar los distintos casos con miras a retomar la certificación de exportaciones avícolas a la brevedad posible".

Desde Chilehuevos, el gerente general del gremio, Patricio Kurte, destacó que de acuerdo a la información entregada por el SAG, la empresa afectada corresponde a un "plantel relativamente importante, que tiene 600 mil aves aproximadamente (...) eso representaría aproximadamente a un 3% de la capacidad de ponedoras, o de producción de huevos que hay en Chile" .

Recalcó además que por sus características, tiene buenos sistemas de bioseguridad . "Sin embargo, hay factores externos, que pueden afectar incluso a condiciones de seguridad realmente buenas como el sistema de esta empresa y que están realciaondas por ejemplo, con la cercanía de cuerpos de agua naturales, como es el río Maipo", que en esta época y por la presencia de aves migratorias, podría contener mayor carga viral.

El servicio agrícola mantendrán coordinaciones con sus pares en los diversos países con los que existen acuerdos de zonificación zoosanitaria, como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, y Reino Unido y se abordará la situación de manera individual con otros mercados, con el fin de avanzar ágilmente en el proceso de reapertura y restablecer los envíos en el menor plazo posible.

Abastecimiento asegurado

La autoridad local destacó además que el abastecimiento interno de productos avícolas como carne de ave y huevos no está en riesgo, ya que su consumo no representa una amenaza para la salud pública.

Hasta ahora se habían detectado brotes de la enfermedad en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes, pero con una afectación limitada a aves silvestres y de traspatio.

"El SAG ha estado trabajando de manera coordinada a través de la Mesa Técnica de Influenza Aviar liderada por Senapred, desde que se detectó el primer caso en aves silvestres en el humedal El Yali, región de Valparaíso, el 4 de marzo, instancia en la que también participa Sernapesca, Conaf, el Ministerio de Salud, entre otros organismos.

Medidas de bioseguridad

El servicio hizo un llamado urgente a quienes crían aves a extremar las medidas de bioseguridad y mantenerlas siempre en gallineros cerrados y protegidos, para evitar cualquier contacto con aves silvestres, así como resguardar adecuadamente el agua y el alimento.

Asimismo, destacó la importancia de actuar a tiempo para contener la enfermedad. Por eso, en caso de detectar casos sospechosos —como descoordinación, plumaje erizado, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, decaimiento o muertes inusuales—, recomendó no manipular las aves y denunciar de inmediato a través de los canales establecidos, como el Centro de Atención Usuaria al teléfono 22 345 1100, o a través del correo electrónico oficina.informaciones@sag.gob.cl y el número de whatsApp +56 938663611.

Mejor preparados

Las indicaciones fueron ratificadas por Chilehuevos, organización que agrupa a los productores locales, para todos los planteles avícolas del país. "Estas acciones son fundamentales para evitar contagios y proteger la producción avícola nacional".

Respecto a la capacidad de respuesta de las autoridades y empresas nacionales, el gremio destaco que "si comparamos este episidio con los de 2023, claramente estamos mejor preparados como país; por ejemplo, la bioseguridad es obligatoria por ley y a petición nuestra, exiten seguros estatales para pequeños productores", comentó Patricio Kurte, gerente general de la entidad gremial.