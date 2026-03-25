SAG suspende certificación de exportaciones avícolas tras detectar primer caso de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial
El caso de H5N1 fue detectado en un plantel de la comuna de El Monte (RM) y ya fue notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Noticias destacadas
Durante la tarde de este miércoles el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile confirmó la detección del primer caso positivo de influenza aviar H5N1 en aves de postura en un plantel industrial, correspondiente a la comuna de El Monte, Región Metropolitana.
Ante esta situación, el servicio activó los protocolos sanitarios establecidos para contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible, incluyendo la suspensión de la certificación de exportaciones de todo tipo de productos avícolas.
A través de un comunicado, el SAG informó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ya fue notificada del caso, y en paralelo, iniciará "gestiones a través de las agregadurías agrícolas en los principales mercados a los que Chile envía productos avícolas, además de evaluar los distintos casos con miras a retomar la certificación de exportaciones avícolas a la brevedad posible".
Desde Chilehuevos, el gerente general del gremio, Patricio Kurte, destacó que de acuerdo a la información entregada por el SAG, la empresa afectada corresponde a un "plantel relativamente importante, que tiene 600 mil aves aproximadamente (...) eso representaría aproximadamente a un 3% de la capacidad de ponedoras, o de producción de huevos que hay en Chile"
Recalcó además que por sus características, tiene buenos sistemas de bioseguridad
El servicio agrícola mantendrán coordinaciones con sus pares en los diversos países con los que existen acuerdos de zonificación zoosanitaria, como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, y Reino Unido y se abordará la situación de manera individual con otros mercados, con el fin de avanzar ágilmente en el proceso de reapertura y restablecer los envíos en el menor plazo posible.
Abastecimiento asegurado
La autoridad local destacó además que el abastecimiento interno de productos avícolas como carne de ave y huevos no está en riesgo, ya que su consumo no representa una amenaza para la salud pública.
Hasta ahora se habían detectado brotes de la enfermedad en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes, pero con una afectación limitada a aves silvestres y de traspatio.
"El SAG ha estado trabajando de manera coordinada a través de la Mesa Técnica de Influenza Aviar liderada por Senapred, desde que se detectó el primer caso en aves silvestres en el humedal El Yali, región de Valparaíso, el 4 de marzo, instancia en la que también participa Sernapesca, Conaf, el Ministerio de Salud, entre otros organismos.
Medidas de bioseguridad
El servicio hizo un llamado urgente a quienes crían aves a extremar las medidas de bioseguridad y mantenerlas siempre en gallineros cerrados y protegidos, para evitar cualquier contacto con aves silvestres, así como resguardar adecuadamente el agua y el alimento.
Asimismo, destacó la importancia de actuar a tiempo para contener la enfermedad. Por eso, en caso de detectar casos sospechosos —como descoordinación, plumaje erizado, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, decaimiento o muertes inusuales—, recomendó no manipular las aves y denunciar de inmediato a través de los canales establecidos, como el Centro de Atención Usuaria al teléfono 22 345 1100, o a través del correo electrónico oficina.informaciones@sag.gob.cl y el número de whatsApp +56 938663611.
Mejor preparados
Las indicaciones fueron ratificadas por Chilehuevos, organización que agrupa a los productores locales, para todos los planteles avícolas del país. "Estas acciones son fundamentales para evitar contagios y proteger la producción avícola nacional".
Respecto a la capacidad de respuesta de las autoridades y empresas nacionales, el gremio destaco que "si comparamos este episidio con los de 2023, claramente estamos mejor preparados como país; por ejemplo, la bioseguridad es obligatoria por ley y a petición nuestra, exiten seguros estatales para pequeños productores", comentó Patricio Kurte, gerente general de la entidad gremial.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Academia de innovación Her Global Impact destaca tres proyectos de tecnología liderados por mujeres y abre convocatoria
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
MOP sepulta proyecto de Boric para el Aeropuerto de Santiago y hará nueva licitación para su ampliación
La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales. La propuesta del gobierno anterior requería una inversión de US$ 4.000 millones.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete