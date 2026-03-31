Streat Burger llega a 23 locales y refuerza presencia en regiones con dos nuevas aperturas proyectadas para este año, en Viña del Mar y Concepción

De este modo, la cadena espera alcanzar 25 establecimientos en 2026, catorce en la Región Metropolitana y 11 en el resto del país.

La cadena de comida rápida Streat Burger sigue consolidando su presencia en la Región Metropolitana, con la apertura de un nuevo local en Peñalolén (el número 14 de su red en la capital), al tiempo que busca seguir potenciando su presencia en regiones, con dos nuevos establecimientos fuera de Santiago proyectados para este año.

De este modo, espera alcanzar 25 establecimientos en 2026, catorce en la RM y 11 en regiones. El plan contempla abrir un local en Viña del Mar en junio, mientras que para agosto prevé inaugurar un nuevo establecimiento en el Mall El Trébol, de Concepción.

El nuevo local de Peñalolén, ubicado en Avenida Los Presidentes 8220, forma parte de una estrategia que combina expansión territorial con diversificación de canales de venta en el mercado local.

Ello, porque la cadena complementa su crecimiento físico con presencia en plataformas de delivery como Uber Eats y PedidosYa, ampliando su alcance en las ciudades donde ya opera.

“Llegar a Peñalolén no es casualidad, es parte de nuestra convicción de que los vecinos merecen disfrutar de un producto de primer nivel, con los mejores ingredientes y en un espacio con buen servicio y estilo, sin tener que salir de su comuna”, señala Javier González, gerente general de la cadena.

La estrategia de posicionamiento considera no sólo ubicaciones en centros urbanos, sino también presencia en estaciones de servicio Copec en carretera, un formato que le ha permitido extender su cobertura en distintas zonas del país.

“Durante 2026, no solo seguiremos ampliando nuestra presencia a lo largo de Chile en estaciones de servicio Copec en carretera, sino que también llegaremos a ciudades clave como Viña del Mar y Concepción. Así, estaremos cada vez más cerca de nuestros clientes, llevando la experiencia Streat a todo Chile", afirma González.