Minabus, empresa de transporte en condiciones extremas para la minería, proyecta crecimiento acelerado y espera duplicar su plantilla en 2026

La empresa iquiqueña, que implementa un sistema de monitoreo en tiempo real de velocidad y comportamiento de los conductores, espera expandir su operación este año a Antofagasta.

Trasladar personas en buses desde Iquique hasta faenas mineras ubicadas a más de 4 mil metros de altura, recorriendo cerca de 200 kilómetros de ruta, obliga a operar con altos niveles de control. En ese contexto, Minabus comenzó en 2025 apostando por la tecnología y la seguridad como eje de su operación.

La empresa, fundada por José Luis Tobar, opera hoy con alrededor de 23 personas y nueve a 10 equipos en ruta. La empresa organiza su operación con foco en seguridad, apoyándose en herramientas tecnológicas y controles que comienzan antes de cada turno y se mantienen durante todo el servicio. "Estamos posicionando la seguridad como una ventaja competitiva, no como una obligación, no como un accesorio" señala Tobar, gerente general de Minabus.

Monitoreo en tiempo real

Entre los controles más relevantes está el monitoreo de velocidad en tiempo real, la detección de fatiga mediante cámaras de última generación y un sistema de declaración pre - servicio en que cada conductor confirma si está en condiciones físicas y psíquicas para operar y si ha consumido algún fármaco o sustancia. El modelo es similar al briefing que realizan los pilotos de aviación antes de cada vuelo.

El uso de este tipo de tecnología, especialmente de cámaras al interior de cabina abrió recientemente un debate en la industria. A fines de 2025, el Sindicato N° 2 de la Minera Sierra Gorda SCM denunció ante la Inspección del Trabajo de Antofagasta por vulnerar la intimidad de conductores de camiones, al detectar sistemas que operaban de forma permanente durante la jornada, con grabación continua y sin consentimiento, lo que fue calificado como una vigilancia constante e invasiva.

En el caso de Minabus, el sistema funciona bajo otra lógica. Según explica Tobar, el uso de estas cámaras está acordado con los conductores y no implica monitoreo permanente, sino que se activa frente a eventos de riesgo. “Está consensuado con los conductores y lo permiten. No es que estemos visualizando constantemente el comportamiento; la cámara funciona cuando hay una alerta”, explica Tobar.

La tecnología combina cámaras, sensores e inteligencia artificial para analizar el comportamiento del conductor en tiempo real. El sistema mantiene la cámara enfocada en la cabina, pero solo genera registros cuando detecta conductas consideradas riesgosas, como somnolencia o por ejemplo, un pestañeo prolongado, distracciones reiteradas, uso del celular o no utilización del cinturón de seguridad. En esos casos, se activa una alerta automática y se envía un clip de video a la plataforma de monitoreo.

“Si el conductor tiene un pestañazo más largo de lo habitual, toma el celular o se distrae, la cámara emite una alerta. Todo depende de la conducta del conductor”, detalla.

Además, el sistema incorpora sensores de proximidad y cámaras frontales, lo que permite complementar el monitoreo con información del entorno del vehículo. Este enfoque, según la empresa Minabus, busca intervenir solo cuando existe un riesgo, evitando una supervisión constante sobre el trabajador.

A esto se suma un protocolo de control de alcohol y drogas que no solo fiscaliza, sino que también incluye campañas preventivas internas. Tobar reconoce que el contexto regional hace que este punto sea especialmente crítico.

"Aparte de controlarlo, propiciarlo. Tenemos estas campañas de alcohol y droga. Sabemos que el tema, sobre todo aquí en la zona, es bastante fuerte"

Digitalización y desarrollo propio

En paralelo a las herramientas externas, la empresa desarrolló un software propio llamado "Integra", que digitaliza los procesos operacionales internos. La plataforma también busca eliminar el uso de papel, una apuesta por la sostenibilidad que Tobar define como parte de la identidad de la compañía. Adicionalmente, trabaja con la Dirección del Trabajo para digitalizar los registros de asistencia, una práctica que hoy aún se hace con libros físicos en el rubro del transporte privado de personas.

"Hoy día en el rubro no existe una digitalización para el transporte privado de personas. Solo se usan los libros de asistencia, que a mi mirada están obsoletos"

Toda esta inversión tecnológica es de origen propio. Tobar aclara que las mineras exigen ciertos estándares, pero el desarrollo de Integra y la digitalización de asistencia son iniciativas que van más allá de lo requerido.

Expansión

El escenario, sin embargo, no está exento de presiones. El alza en el precio del combustible ha impactado directamente al transporte de personal, obligando a revisar contratos en curso. En el caso de Minabus, varios acuerdos consideran fórmulas de reajuste ligadas al IPC y al valor del diésel, lo que en el actual contexto ha generado incrementos relevantes.

Según explica la empresa, algunos ajustes pueden alcanzar hasta 25%, lo que ha llevado a abrir conversaciones con los clientes para absorber el impacto de forma gradual. La estrategia ha sido avanzar en acuerdos que permitan sostener la operación sin trasladar de golpe los costos.

En paralelo, la compañía proyecta un crecimiento acelerado. Actualmente opera con 23 trabajadores y espera cerrar 2026 con al menos 50, en línea con su participación en nuevos procesos de licitación, principalmente en la Región de Antofagasta.

“Es un buen año de crecimiento para el rubro en el que estamos insertos, porque dadas las inversiones mineras que se están publicando, es atractivo”, señala Tobar.

Con menos de un año de operación, Minabus ya presta servicios a Collahuasi y Quebrada Blanca, las dos principales compañías mineras de la región, su buen desempeño le permitió ser invitada a nuevos procesos, abriendo espacio para su expansión fuera de Tarapacá. Como parte de ese proceso, la empresa estará presente en Exponor 2026, en Antofagasta, donde ya tiene reuniones programadas con potenciales clientes, en un escenario marcado por nuevas inversiones mineras que siguen impulsando la demanda por servicios especializados en el norte del país.