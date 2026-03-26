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Importadores de autos usados de Zofri proyectan alzas de US$ 1.000 en costos por flete y llaman a adelantar compras

El valor para un contenedor proveniente de Corea pasó de US$ 2 mil a US$ 4 mil en los últimos 10 días y las empresas navieras ya adelantaron que, en el caso de Japón, pasará de US$ 1.800 a US$ 4.300". En cada uno de estos depósitos caben entre tres y cinco vehículos, dependiendo de su tamaño.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 14:55 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte ZOFRI autos autos eléctricos Bencinas ventas importaciones y exportaciones
<p>Importadores de autos usados de Zofri proyectan alzas de US$ 1.000 en costos por flete y llaman a adelantar compras</p>

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