Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Datos de sobremesa
Datos de sobremesa

Andrés Velasco deja el decanato de la School of Public Policy en LSE

La entidad formalizó el nombramiento de Anne-Marie Slaughter como nueva decana de la SPP.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Sandra Burgos universidades Economistas
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

“Altamente riesgoso para las finanzas públicas”: Andrea Repetto critica el proyecto de reconstrucción y apunta a quitar la invariabilidad tributaria
2
Señal DF

La recomposición accionaria de Latam: los que se van y los que suben en la propiedad
3
Empresas

Fallo ordena a Latam recontratar a piloto despedido por “prácticas antisindicales” y pagar semana corrida
4
DF MAS

El cuestionamiento que sacudió la junta del otro holding de la familia Angelini
5
Señal DF

Acciones de empresas IPSA: las proyecciones a 12 meses
6
Empresas

Manfred Paulmann toma las riendas y asume como presidente del grupo Cencosud
7
Opinión

Atención con Ximena Lincolao
8
Economía y Política

Matías Acevedo y la ley de reconstrucción: “En los tres primeros años, el proyecto lo tienes financiado solo producto de los recortes de gasto”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete