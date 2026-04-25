Andrés Velasco deja el decanato de la School of Public Policy en LSE

El destacado economista y exministro de Hacienda, Andrés Velasco cambiará de rol en la London School of Economics and Political Science (LSE), luego que la entidad formalizara el nombramiento de Anne-Marie Slaughter como nueva decana de su School of Public Policy (SPP).

Desde hace un tiempo andaba circulando la información que Velasco estaba buscando la posibilidad de flexibilizar su presencia en la entidad, lo cual no era compatible con mantener el decanato. El economista quería pasar más tiempo en Chile, donde parte de su familia se ha trasladado a vivir.

Velasco deja así un ciclo importante en su carrera. Fue nombrado decano de la entidad el 17 de septiembre de 2018. El economista fue el encargado de potenciarla, de abrir nuevos canales que la convirtieron en una escuela de alta reputación.

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Ahora el rol de Velasco será otro, se mantendrá como integrante activo de la facultad de la School of Public Policy, dando clases y participando en actividades con estudiantes.

El economista posee una destacada trayectoria académica internacional en economía y políticas públicas. Se ha desempeñado en los centros de estudio más prestigiosos del mundo.

También fue profesor titular de la cátedra Sumitomo de Desarrollo y Finanzas Internacionales en la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard. Ejerció como profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York (NYU) ejerció la docencia en economía y dirigió el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe.