Chile Day ya tiene fecha para su próxima edición en Europa
En 2025, Madrid debutó como sede del encuentro y convocó a más de 700 personas, la mayor asistencia registrada en la historia del evento.
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El principal encuentro financiero público-privado de Chile en el exterior ya tiene agenda para su versión europea. Organizado por InBest Chile y el Ministerio de Hacienda, el próximo Chile Day se realizará el 14 de septiembre en Madrid y el 16 de septiembre en Londres, reuniendo a autoridades, empresarios, inversionistas y representantes del mercado financiero internacional.
La cita se ha consolidado como una de las principales vitrinas de Chile ante inversionistas extranjeros. En 2025, Madrid debutó como sede del encuentro y convocó a más de 700 asistentes, la mayor registrada en la historia del Chile Day. Más recientemente, en mayo de este año, la versión realizada en Toronto y Nueva York reunió a más de 500 participantes.
Como es habitual, el encuentro buscará promover a Chile como destino de inversión y fortalecer los vínculos con la comunidad financiera internacional. Entre los temas que suelen marcar la agenda destacan el crecimiento económico, el desarrollo del mercado de capitales, las reformas económicas y las oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, infraestructura y minería.
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