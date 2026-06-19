Lo que debes saber al terminar la semana I IPoM, aterrizaje de Warsh y acuerdo EEUU-Irán

La semana que termina estuvo marcada por los bancos centrales. La saga partió el martes con el Banco de Japón que subió en 25 puntos base las tasas de interés hasta alcanzar el 1%, el nivel más alto en 31 años. La entidad económica dejó la puerta abierta a nuevos incrementos de tasas si persisten los riesgos geopolíticos y el encarecimiento del crudo.

Ese mismo día el Banco Central de Chile mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5%. Pero ese no sería el principal hito del ente emisor, la atención se concentró el miércoles, día en que se dio a conocer el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, el cual dejó varias claves.

En resumen, el BC elevó la estimación de inflación para 2026 de 4% a 4,2%. Las proyecciones para 2027 y 2028 se mantienen inalterables en 2,9% y 3% respectivamente.

También se redujo el rango de crecimiento previsto para 2026 a 1,0%-1,75%, desde el 1,5%-2,5% estimado en marzo. Para 2027, en cambio, el Banco Central elevó su rango a 2,0%-3,0%, desde 1,5%-2,5%, ya que ve un mejor desempeño de la inversión. Para 2028, el rango quedó en 1,75%-2,75%.

También se elevó la proyección del precio del cobre para el período 2026-2028. Pasando a US$ 5,8 en 2026; US$ 5,2 en 2027 y US$5 en 2028. En el IPoM de marzo era de US$ 5 para este año.

Lo que se reduce para este año es la inversión, incidida por la sorpresa negativa del primer trimestre. La formación bruta de capital fijo fue revisada a la baja pasando desde 4,0% en marzo a 2,2% en junio.

Sin embargo, se eleva la proyección de inversión para 2027 a 5,0%, desde 3,2% en marzo, y para 2028 a 3,2%, desde el 2,8% del Ipom anterior.

En cuanto a la evolución de la Tasa de Política Monetaria (TPM) evitó anticipar que vendrá. Se limitó a decir que la evolución de la TPM se evaluará “reunión a reunión”. Además, reafirmó que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.

La frase de la semana

Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué ser el prólogo. Este comité ofrecerá estabilidad de precios". KEVIN WARSH, presidente de la Reserva Federal de EEUU

El aterrizaje de Warsh en la Fed con alas de halcón

Y ahora pasemos a revisar que pasó en la Reserva Federal de EEUU donde Kevin Warsh estrenó su mandato desafiando a Donald Trump.

El nuevo presidente de la Fed partió su mandato manteniendo las tasas en 3,50%-3,75%, pero abriendo la puerta a alzas este año y alejando la posibilidad de recortes de tipos, mientras anunció la creación de varios grupos de trabajo para reformar la institución…es decir, aterrizó en la Fed con vuelo de halcón.

La semana redonda de Quiroz

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró una semana con importantes avances legislativos. Por una parte, el proyecto de ley de Reactivación y Reconstrucción Nacional superó su primera valla en el Senado, luego de que la Comisión de Hacienda aprobara la idea de legislar por tres votos a favor y dos en contra, dejando la propuesta en condiciones de ser votada por la Sala la próxima semana.

A ello se sumó la aprobación en la Sala de la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza un mayor endeudamiento fiscal por hasta US$ 6.200 millones para 2026. La iniciativa, respaldada por 94 votos, fue despachada al Senado con urgencia suma.

Según Hacienda, los recursos permitirán cubrir un déficit fiscal mayor al previsto, además de financiar obligaciones pendientes del Estado. Ambos avances fortalecen la posición del Gobierno de cara a las próximas negociaciones en la Cámara Alta.

Fin de la guerra trae alivio a Chile

Estados Unidos e Irán firmaron esta semana un memorándum de entendimiento destinado a poner fin al conflicto entre ambos países, acelerando además la reapertura del estrecho de Ormuz. El acuerdo contempla el cese de hostilidades, la normalización del tráfico marítimo y el levantamiento gradual de restricciones a las exportaciones iraníes de crudo. Asimismo, ambas partes acordaron negociar un pacto definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable de común acuerdo.

Los mercados comenzaron a descontar ese escenario incluso antes de la firma. Ante las expectativas de un acuerdo y de la reapertura de una de las principales rutas para el comercio mundial de petróleo, el Brent cayó por debajo de los US$ 80 por barril por primera vez en más de tres meses.

En Chile, el efecto se sintió rápidamente. ENAP anunció una tercera baja consecutiva en los combustibles, con caídas de hasta $ 106,7 por litro en las gasolinas y de $ 117,5 en el diésel, las mayores desde marzo. Analistas anticipan que el descenso del petróleo seguirá traspasándose al mercado local durante las próximas semanas, generando un alivio para consumidores y empresas.

Gobierno redefine proyecto de sala cuna universal

El Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de sala cuna universal, una de sus principales prioridades en materia laboral. La iniciativa busca ampliar la cobertura del beneficio a trabajadores que hoy quedan fuera del sistema, incluyendo a mujeres empleadas en empresas con menos de 20 trabajadoras contratadas y crea un fondo universal destinado a financiar el acceso a sala cuna para trabajadores y trabajadoras.

El principal cambio está en su financiamiento. El Ejecutivo propone crear una cotización de 0,35% de cargo del empleador, que será compensada íntegramente mediante una reducción equivalente en los aportes al seguro de cesantía, con el objetivo de evitar un aumento en los costos laborales.

La iniciativa también contempla un aporte fiscal de 11.631 UTM (cerca de $10 mil millones) durante los dos primeros años de vigencia de la ley y una implementación gradual en un plazo de cuatro años, ampliando progresivamente la cobertura a trabajadores dependientes, independientes y, posteriormente, a padres trabajadores.

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La primera semana en bolsa de SpaceX

Las acciones de SpaceX cerraron su primera semana de cotización en el Nasdaq con una ganancia de 37% respecto de su precio de colocación de US$ 135 por acción, pese a registrar una caída de 8,3% en las últimas dos jornadas. Con un valor de mercado de US$ 2,4 billones, la compañía de Elon Musk se convirtió en la quinta empresa más grande del mundo.

Algunos gestores estiman que SpaceX podría superar los US$ 200.000 millones en ingresos hacia 2030, aunque advierten que el camino estará marcado por desafíos técnicos, regulatorios y operacionales propios de la industria espacial.

De cara a las próximas semanas, el mercado espera nuevos catalizadores para la acción. Entre ellos destacan una eventual emisión de bonos por al menos US$ 20.000 millones y su futura incorporación a índices como el Nasdaq 100, FTSE Russell y MSCI.

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Gobierno prepara impuesto para vapeadores

El gobierno prepara un proyecto de ley para aplicar un impuesto específico a los vapeadores o cigarrillos electrónicos, con el objetivo de acercar su tratamiento tributario al del tabaco.

La iniciativa, que está siendo trabajada por los ministerios de Hacienda y Salud, forma parte de una agenda regulatoria que el Ejecutivo espera impulsar una vez concluida la tramitación de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción.

La propuesta busca corregir una diferencia tributaria relevante: actualmente los vapeadores pagan únicamente IVA de 19%, mientras que los cigarrillos y otros productos derivados del tabaco están afectos a impuestos específicos adicionales. La medida busca evitar que la recaudación proveniente del tabaco se desplace hacia productos sustitutos con una menor carga impositiva.

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Cascadas de SQM

La sociedad cascada de SQM, Oro Blanco, aprobó cambiar su nombre a Pampa Investments, mientras que Potasio adoptará la razón social Potasio Investments. La decisión forma parte del proceso de simplificación societaria impulsado por el grupo ligado a Julio Ponce Lerou, que redujo su estructura desde seis a dos sociedades de inversión para mantener su participación en SQM.

Con la reorganización, Pampa Investments concentrará la participación del grupo en la minera, incluyendo una tenencia directa de 37,66% de las acciones serie A y 1,12% de las serie B de SQM, además de una participación indirecta a través de Potasio Investments con un 12,73% de las acciones serie A de la minera.

La vicepresidenta del directorio, Francisca Ponce, señaló que el cambio de marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, con una estructura “más simple y directa”. Desde la administración agregaron que ambas sociedades seguirán enfocadas en SQM como su principal activo estratégico.

1% % es el piso del rango de crecimiento que proyecta el IPoM de junio para este año.

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Caso Sartor

La Fiscalía comenzó a revelar las primeras conclusiones de la investigación sobre Sartor AGF. El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, estimó que el perjuicio para los aportantes de los fondos administrados por la gestora se ubica entre US$ 100 millones y US$ 200 millones. Según la autoridad, Sartor llegó a administrar cerca de US$ 800 millones antes de la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La estimación considera que parte de los recursos podría recuperarse durante el proceso de liquidación y cobranza, por lo que el monto final del perjuicio aún podría variar. El caso se produce luego de que informes elaborados por PwC y Deloitte detectaran deterioros de hasta 85% en diez fondos de inversión y fondos mutuos de Sartor al cierre de 2024.

En paralelo, la administradora Toesca informó el pago de $4.543 millones (unos US$ 5 millones) a aportantes de dos de los fondos de Sartor AGF, Sartor Capital Efectivo y Sartor Proyección, recursos obtenidos tras diversas acciones de recuperación realizadas desde septiembre de 2025.

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CNE confirma alza de 4,9% en cuentas de la luz

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el informe definitivo sobre el cargo por transmisión eléctrica, confirmando que las cuentas de la luz subirán en torno a 4,9% a nivel nacional a partir de julio. El incremento combina el ajuste de 2,1% asociado a generación eléctrica y un alza de 2,8% en transmisión.

Las mayores alzas se concentrarán en el sur del país. Según estimaciones del académico Humberto Verdejo, las cuentas subirán 22,95% en Valdivia y 21,33% en Puerto Montt. En Santiago, en tanto, el aumento será de 4,46%, mientras que algunas ciudades del norte, como Arica y Antofagasta, incluso registrarán bajas en sus tarifas.

El escenario podría complejizarse aún más por la deuda acumulada con las distribuidoras eléctricas derivada de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que bordea los US$ 900 millones. Para evitar una nueva alza en las boletas, el Gobierno comprometió el ingreso de un proyecto de ley que permita abordar esta obligación.

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Clínica Las Condes

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) le dio luz verde a la toma de control de la Clínica Las Condes (CLC) por parte de Euroamerica, luego de que este grupo financiero suscribiera un aumento de capital que lo dejó con casi un 30% de participación accionaria.