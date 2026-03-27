Codelco anota utilidades récord de casi US$ 2.500 millones en 2025: un 85% se explicó por efecto de Novandino litio
Los aportes al Fisco por parte de la compañía estatal totalizaron US$ 1.778 millones, anotando un crecimiento de 16% interanual.
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La estatal Codelco informó este viernes que durante el ejercicio 2025 registró utilidades históricas por US$ 2.423 millones, donde un 84% del total se explicó por el efecto producido por Novandino Litio y un 16% por las ganancias propias del negocio cuprífero.
De acuerdo con lo expuesto por el presidente ejecutivo de la Corporación, Rubén Alvarado, la utilidad total de Codelco representó una cifra "récord" tras anotar un alza de 989% respecto a 2024, cuando la estatal ganó US$ 245 millones y volvió a los números azules tras varios años.
Asi, US$ 2.035 millones vinieron desde la alianza con SQM -cuyo carácter retroactivo al inicio de 2025 benefició el desempeño de la cuprera- y US$ 388 millones se explicaron exclusivamente por el lado de la estatal, cifra que igualmente representó una subida respecto al año previo de 58%.
"Hemos estado muchos años con bastante presión oepracional y financiera y estamos consolidando un cambio de tendencia", dijo Alvarado en la entrega de resultados. En esa línea, también destacó que, pese al impacto operacional del accidente en El Teniente, "el 2025 empieza a consolidar una estabilización productiva después de años de caídas, donde desde 2023 empezamos este proceso de recuperación".
Por su parte, el Ebitda de Codelco alcanzó US$ 6.670 millones, un 23% más que en 2024, mientras que los aportes al Fisco por parte de la histórica compañía totalizaron US$ 1.778 millones, anotando un crecimiento de 16% interanual.
"Codelco se consolida y se mantiene como un aporte importante al desarrollo de nuestro país", enfatizó el líder de la cuprera, que tras ser consultado por sus intenciones de permanecer en el cargo más allá de mayo evitó responder directamente, pero dijo que "trabajar en Codelco es maravilloso".
Producción
En cuanto al desempeño operacion, los resultados arrojaron un total de 1,334 millones de toneladas de cobre fino en producción propia durante 2025, es decir, un alza de 0,5% respecto a 2024. Considerando las participaciones de la empresa en otras faenas, como El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, la cifra alcanzó los 1,439 millones de toneladas, un 0,1% menos que el ejercicio previo.
En el detalle divisional dado a conocer, El Teniente fue la faena que más contribuyó al resultado con 310 mil toneladas, pese al impacto del accidente de julio y una caída de 13% debido a las restricciones por dicha contingencia.
Le siguió Radomiro Tomic con 295 mil toneladas (+9,2%) gracias a un mayor procesamiento de sulfuros; Chuquicamata con 266 mil toneladas (-8%), que cayó ante factores geológicos; Andina con 182 mil toneladas que se mantuvo en línea con 2024; Ministro Hales contribuyó con un alza de 25% internual y 153 mil toneladas debido a mejores leyes; y Salvador anotó un crecimiento de 683% de la mano con el ramp up de Rajo Inca, con lo que totalizó 47 mil toneladas.
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