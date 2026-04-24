El revival de las energías renovables: el nuevo escudo geopolítico

La crisis en Irán expuso la fragilidad del sistema energético global en un momento clave: las energías renovables ya representan el 49% de la capacidad eléctrica mundial y explican el 85,6% de la nueva expansión.

Cuando el 28 de febrero de 2026 comenzaron los bombardeos sobre Irán, el mundo tardó pocas semanas en sentir el golpe. Los precios del petróleo Brent superaron los US$ 100 por barril el 8 de marzo por primera vez en cuatro años, llegando cerca de los US$ 120 en su punto máximo. La causa: el estrecho de Ormuz, que normalmente transporta cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, quedó bloqueado desde el inicio de la guerra.

El golpe fue rápido y contundente. Según el reporte de Ember The Energy Security Fallout (marzo 2026), el golfo Pérsico concentra el 29% de la producción mundial de petróleo y el 17% del gas, y no existe otro cuello de botella en el sistema global de commodities donde tanta producción pase por tan poco. Alrededor del 80% de la población mundial vive en países que son importadores netos de combustibles fósiles, esto significa que alrededor de 6.000 millones de personas están sujetas a suministros provenientes del exterior.

Pero esta crisis llegó en un momento distinto.

Eólica y solar: 45% de la generación en 2050

Un estudio publicado este mes en Nature Energy por investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia) estima que la energía eólica terrestre aportará el 25,6% de la electricidad mundial en 2050 y la solar fotovoltaica el 20,8%.

En conjunto, casi el 46% de la generación eléctrica global provendrá de estas dos fuentes a mediados de siglo, lo que es coherente con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a dos grados, aunque insuficiente para contenerlo a 1,5 grados.

El avance de las energías renovables ha sido sostenido en el tiempo, pero de acuerdo a analistas, las crisis tienden a acelerar ese proceso, y el reciente conflicto en Irán podría ser el nuevo catalizador de estas energías.

El giro que no ocurrió: el carbón no volvió

A diferencia de crisis anteriores, el retorno masivo al carbón no se materializó. Datos del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) muestran que en marzo de 2026, fuera de China, la generación eléctrica a partir de carbón y gas cayó cerca de 4% interanual, mientras que la solar creció 15% y la eólica más de 7%, absorbiendo el ajuste del sistema.

En paralelo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), la energía solar fotovoltaica se consolidó como el principal motor del crecimiento energético global: en 2025 explicó cerca del 27% del aumento de la demanda mundial de energía, superando por primera vez al gas natural.

La razón de fondo es estructural. Las energías renovables ya no son marginales: en 2025 alcanzaron una capacidad global de 5.149 gigavatios (GW), tras sumar un récord de 692 GW en un solo año (un crecimiento de 15,5%). Con ello, pasaron a representar el 49% de la capacidad eléctrica instalada a nivel mundial y concentraron el 85,6% de toda la nueva capacidad añadida, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

De acuerdo a la AIE, la inversión global en energía podría superar los US$ 3,3 billones en 2025, de los cuales cerca de US$ 2,2 billones se destinarían a tecnologías limpias.

El reporte de Ember dimensiona la magnitud de este cambio: el crecimiento de la generación solar global en 2025, por sí solo, podría desplazar electricidad generada a gas equivalente a todo el GNL exportado a través del estrecho de Ormuz en un año, unos 82 millones de toneladas, equivalentes a cerca de 600 TWh.

Los que apostaron antes y los que no

El cambio de discurso político ha sido igualmente llamativo. Las renovables son hoy percibidas como una herramienta de seguridad energética, no solo como una forma de combatir la contaminación o el cambio climático, sino como un activo geopolítico.

Así lo manifestó el ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider en la primera conferencia ministerial. Dejó claro que la guerra en Irán ha demostrado que los combustibles fósiles no garantizan la seguridad de suministro, y que el mundo experimenta por segunda vez la volatilidad extrema de los mercados de energía fósil. Las renovables, dijo, son "energías de seguridad".

El contraste entre quienes apostaron antes y quienes no lo hicieron es ya innegable. En España, el rápido crecimiento de la energía eólica y solar redujo la proporción de horas en que el gas determina el precio local de la electricidad, pasando del 75% en 2019 al 19% en 2025.

China, por otro lado, lleva más de una década construyendo resiliencia energética a través de renovables, reservas estratégicas y electrificación del transporte, lo que le permite resistir la crisis petrolera mejor que la mayoría de las economías.