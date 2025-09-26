Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

El último vuelo de los exacreedores: hacia dónde va la propiedad de Latam

Con la progresiva salida de los exacreedores, la aerolínea de bandera nacional —con Delta, Qatar y los Cueto como principales socios— vuelve a esbozar su figura previa al Chapter 11, con un 14,9% de las acciones en manos de las AFP.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

María Jesús Doberti
<p>El último vuelo de los exacreedores: hacia dónde va la propiedad de Latam</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

La crisis financiera del sistema de viviendas sociales: Minvu admite a privados que no tiene caja para pagar y la industria calcula deudas en más de US$ 1.000 millones
2
Empresas

Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
3
DF MAS

Parcelaciones rurales a la baja por nueva normativa: Cuáles son las regiones más afectadas
4
Empresas

Sin entregar cifras: Minvu dice que deuda por viviendas sociales calculada por la industria es una "interpretación equívoca"
5
Empresas

Paul Fürst compra más de US$ 80 millones en acciones de Falabella y eleva a 3% su participación
6
Empresas

Tras disolución de MBC Abogados, Ignacio Bolelli junto a tres socios crean nueva firma jurídica: B2SG Legal
7
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
8
Señal DF

Se acelera la carrera por dominar el mercado de las tiendas de conveniencia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete