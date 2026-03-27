Empresas del IPSA cierran el 2025 con alza del 30% en sus utilidades

Latam Airlines, Falabella y los centros comerciales fueron los motores de una expansión que no se veía en años. Para el 2026, el mercado proyecta nuevamente un crecimiento de doble dígito.

La temporada de resultados del 2025 dejó una cifra difícil de olvidar. Hasta el viernes pasado, 27 de las 28 empresas del S&P IPSA ya habían reportado sus resultados ante la CMF —solo Quiñenco informa la próxima semana— y el balance reveló que las utilidades por acción del selectivo crecieron un 30% en el año.

La suma lineal de las ganancias alcanzó los $13.624 mil millones de pesos, frente a los $12.006 mil millones del ejercicio anterior, lo que representa un alza del 13%. La diferencia con el 30% no es menor: refleja el efecto de ponderar cada empresa según su peso en el índice, amplificando el impacto de las grandes ganadoras.

"Fue un muy buen año", sintetizó Marcelo Catalán, subgerente de Estudios de BCI.

El consenso del mercado va en la misma línea. "En general, fue un año que sorprendió al alza, ya que durante el año se fueron revisando las utilidades de manera consistente", apuntó Aldo Morales, subgerente de estudios Renta Variable de BICE Inversiones.

Del total de empresas del IPSA, el 60% incrementó sus ganancias respecto al 2024, mientras el 40% restante las redujo.

Las estrellas del año

El grueso de la expansión se concentró en tres sectores. "Gran parte del aumento está explicado por Latam Airlines, retail discrecional y los centros comerciales", señaló Morales.

En el otro extremo, el sector forestal, el eléctrico y el de bebidas restaron al resultado agregado, según Rodrigo Godoy, gerente de research de Renta Variable en Credicorp Capital.

En la banca, los protagonistas fueron BCI, Santander e Itaú, con crecimientos en su última línea del 24%, 23% y 14%, respectivamente.

Según Godoy, el impulso vino por partida múltiple: ingresos aún favorecidos por inflación, un salto en comisiones y una menor necesidad de provisiones, con gastos bajo control.

"El sector bancario tenía una base de comparación alta del 2024, pero Santander siguió mostrando un buen crecimiento y también un buen desempeño en Itaú", destacó Catalán.

En el retail, Falabella y Ripley lideraron la recuperación, con alzas del 180% y 121%, respectivamente.

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Más allá de la revalorización contable de activos de Falabella, la demanda real también aportó. "El sector estuvo influenciado en parte por un flujo anormal de turistas argentinos durante el primer semestre", escribió Morales.

La estrella indiscutida del año fue Latam Airlines. La aerolínea ligada a Delta, Qatar y el grupo Cueto expandió sus utilidades un 50%, superando con creces las estimaciones del mercado.

Las razones fueron tarifas resilientes en un contexto de escasez de aviones y asientos, demanda robusta en Brasil con ganancias de participación, y buen desempeño en rutas internacionales, según Godoy.

En el caso de los centros comerciales, MallPlaza encabezó el segmento con una expansión del 326%, traccionada por la consolidación de sus activos en Perú. Le siguieron Cencosud Shopping (12%) y Parque Arauco (8%).

La indexación de sus contratos de arriendo a la UF actuó como escudo frente a la inflación. "Todos tuvieron un crecimiento muy elevado, de más de 20%", remarcó Catalán.

El 2026 llega con viento de frente

Para este año, el conflicto en Medio Oriente ya puso una nota de cautela.

“El principal impacto es un cambio en las expectativas de inflación y en la tasa de política monetaria en el corto plazo, sobre todo tras el cambio anunciado en el MEPCO”, explicó el subgerente de Bice Inversiones.

El impacto no será uniforme. Godoy explicó que “es esperable que los bancos se vean favorecidos, mientras los centros comerciales también debieran mostrar resiliencia por la indexación de sus ingresos por arriendo a la inflación”. Al contrario, el sector de comercio discrecional podría verse más afectado.

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Con ese telón de fondo, BCI proyecta un crecimiento de utilidades de entre 10% y 15% para 2026, "quizás más cercano a un 12-13%", según Catalán. Credicorp Capital estimaba un avance del 10% —y del 19% excluyendo efectos no recurrentes— antes de que escalara el conflicto.

Morales, de Bice Inversiones, opta por la cautela: "El caso base es que el conflicto es un shock transitorio. No se modifican de forma relevante las perspectivas, con un Chile ad portas de un nuevo ciclo de inversión y favorables precios de materias primas, en un contexto político-regulatorio menos incierto".