Daza: "Quiroz es ideal para liderar el equipo económico de Chile”
El viceministro de Economía de Argentina aseguró estar "sumamente optimista" respecto a Chile.
Noticias destacadas
A tono como su responsabilidad como viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza abordó aspectos relevantes de su trabajo en la administración del Presidente Javier Milei. Entre los ejes macroeconómicos del país vecino, destacó cómo “rompieron la columna vertebral” de la inflación, cómo “despegó” el crecimiento económico y cómo han sacado a 11 millones de personas de la pobreza.
En esta misma línea, justificó el estilo del mandatario trasandino, como su afición a cantar en conciertos, argumentando que la guerra cultural fue un factor "instrumental" tanto para logros políticos como el triunfo legislativo de octubre, como en gestión fiscal al romper el tabú de que no se podía cortar el gasto en Argentina. Ganó y lo hizo, expresó, argumentando que el mayor factor de legitimidad es el éxito. Esto, a propósito del ajuste fiscal de 5% del PIB. En este punto, Daza hizo un parangón con lo ocurrido con la apertura comercial de Chile en los '80, que pese a generar mucha oposición finalmente su éxito otorgó legitimidad a la política de apertura comercial. “Debes tener mucho cuidado en la elaboración, en el logro de los acuerdos, para asegurarte que esos acuerdos no tengan el germen que te va a venir a destruir en el futuro”, continuó.
"El país más exitoso"
Daza también abordó escenario local, planteando que en la búsqueda de consensos “fuimos matando esa capacidad de crecer”. De hecho, aseguró que el Presidente argentino no quiere que su nación repita lo que pasó en Chile: un país exitoso donde nadie defendió el modelo. “Milei dice: ¿Cómo puede ser que el país más exitoso del continente, al cual todos queríamos imitar y admirábamos, el país que más eliminó la pobreza, el país que más se abrió, que más se exportaba, lo consiguieron mostrar como un fracaso?”, afirmó Daza.
Pese a su mirada crítica, Daza aseguró estar “sumamente optimista”. “Los problemas de Chile son fundamentalmente de microeconomía, de destrabar, como decía Sebastián, de crecer. Y es por eso que el señor Quiroz es una persona absolutamente ideal para liderar el programa y el equipo económico de Chile en los próximos desafíos”, lanzó.
En su apoyo a Kast, contó una anécdota de un viaje a Nueva York donde el abanderado presidencial se reunió con gigantes de Wall Street, instancia en la que “le pegaron con todo” a JAK. “Salimos y una de las personas más cínicas, más viejo, más experimentado, de otro país vecino, me dice: ‘Si tuviéramos políticos como este señor en mi país, la situación sería muy diferente”.
“José Antonio es un hombre que aprende”, sumó Daza, y cerró su exposición señalando que “el futuro es el más prometedor que he visto en ambos países en varias décadas”, en referencia también a Argentina.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Clínica Las Condes firma convenio docente con Universidad Andrés Bello por unos US$ 37 millones
“El propósito es asegurar la formación de estudiantes de pre y postgrado y técnicos en salud en entornos clínicos de alta complejidad, el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica con impacto en la práctica clínica", detalló la entidad.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete