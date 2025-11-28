Daza: "Quiroz es ideal para liderar el equipo económico de Chile”

A tono como su responsabilidad como viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza abordó aspectos relevantes de su trabajo en la administración del Presidente Javier Milei. Entre los ejes macroeconómicos del país vecino, destacó cómo “rompieron la columna vertebral” de la inflación, cómo “despegó” el crecimiento económico y cómo han sacado a 11 millones de personas de la pobreza.

En esta misma línea, justificó el estilo del mandatario trasandino, como su afición a cantar en conciertos, argumentando que la guerra cultural fue un factor "instrumental" tanto para logros políticos como el triunfo legislativo de octubre, como en gestión fiscal al romper el tabú de que no se podía cortar el gasto en Argentina. Ganó y lo hizo, expresó, argumentando que el mayor factor de legitimidad es el éxito. Esto, a propósito del ajuste fiscal de 5% del PIB. En este punto, Daza hizo un parangón con lo ocurrido con la apertura comercial de Chile en los '80, que pese a generar mucha oposición finalmente su éxito otorgó legitimidad a la política de apertura comercial. “Debes tener mucho cuidado en la elaboración, en el logro de los acuerdos, para asegurarte que esos acuerdos no tengan el germen que te va a venir a destruir en el futuro”, continuó.

"El país más exitoso"

Daza también abordó escenario local, planteando que en la búsqueda de consensos “fuimos matando esa capacidad de crecer”. De hecho, aseguró que el Presidente argentino no quiere que su nación repita lo que pasó en Chile: un país exitoso donde nadie defendió el modelo. “Milei dice: ¿Cómo puede ser que el país más exitoso del continente, al cual todos queríamos imitar y admirábamos, el país que más eliminó la pobreza, el país que más se abrió, que más se exportaba, lo consiguieron mostrar como un fracaso?”, afirmó Daza.

Pese a su mirada crítica, Daza aseguró estar “sumamente optimista”. “Los problemas de Chile son fundamentalmente de microeconomía, de destrabar, como decía Sebastián, de crecer. Y es por eso que el señor Quiroz es una persona absolutamente ideal para liderar el programa y el equipo económico de Chile en los próximos desafíos”, lanzó.

En su apoyo a Kast, contó una anécdota de un viaje a Nueva York donde el abanderado presidencial se reunió con gigantes de Wall Street, instancia en la que “le pegaron con todo” a JAK. “Salimos y una de las personas más cínicas, más viejo, más experimentado, de otro país vecino, me dice: ‘Si tuviéramos políticos como este señor en mi país, la situación sería muy diferente”.

“José Antonio es un hombre que aprende”, sumó Daza, y cerró su exposición señalando que “el futuro es el más prometedor que he visto en ambos países en varias décadas”, en referencia también a Argentina.