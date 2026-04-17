Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

Europa se rearma tras la derrota de Orbán

El distanciamiento con EEUU y la salida del principal aliado de Rusia inauguran un nuevo capítulo para la UE, tras la elección del nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 11:31 hrs.

Marcela Vélez-Plickert Europa Unión Europea elecciones presidenciales Política
<p>Europa se rearma tras la derrota de Orbán</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Irán anuncia que abre "completamente" el paso de buques por el estrecho de Ormuz durante alto el fuego en Líbano y Trump les da las gracias
2
Mercados

Caso Primus: CMF aplica dura sanción a Deloitte por “falta de cuidado, diligencia, juicio y escepticismo profesional”
3
Empresas

Contraloría blinda venta del 10% de Quebrada Blanca entre Enami y Codelco tras descartar irregularidades
4
Mercados

Kast designa a Carlos Maldonado como nuevo miembro del Consejo Directivo de BancoEstado
5
Mercados

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross
6
Economía y Política

Quiroz revela nuevas medidas del proyecto reactivador y lo defiende de críticas: “Es en beneficio de la clase media”
7
Empresas

La nueva jugada de Latam: cabinas premium en aviones de menor tamaño para abrir nuevas rutas de largo alcance
8
Empresas

Besalco anuncia inversión de US$ 400 millones para 2026 y no descarta reingreso a industria de concesiones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete