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Felipe Larraín y meta de crecimiento de Hacienda: “Lo que está claro es que hoy día se hace más difícil llegar al 4% por un shock externo”

El exministro está preocupado por los efectos del shock generado por la guerra en Medio Oriente. En esta entrevista también comparte su experiencia tras su doble paso por Teatinos 120 y le recomienda al actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, llegar a acuerdos con partidos que tengan un sentido más dialogante en el Congreso y no descuidar a los propios. “No hay nada peor que el fuego amigo”, afirma.

Por: Carlos Agurto

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

Hacienda Ministro de Hacienda economia chilena Jorge Quiroz guerra
<p>Felipe Larraín y meta de crecimiento de Hacienda: “Lo que está claro es que hoy día se hace más difícil llegar al 4% por un shock externo”</p>

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