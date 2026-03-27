Felipe Larraín y meta de crecimiento de Hacienda: “Lo que está claro es que hoy día se hace más difícil llegar al 4% por un shock externo”

El exministro está preocupado por los efectos del shock generado por la guerra en Medio Oriente. En esta entrevista también comparte su experiencia tras su doble paso por Teatinos 120 y le recomienda al actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, llegar a acuerdos con partidos que tengan un sentido más dialogante en el Congreso y no descuidar a los propios. “No hay nada peor que el fuego amigo”, afirma.

El Exministro de Hacienda durante los dos gobiernos del exPresidente Sebastián Piñera y director de Clapes UC, Felipe Larraín, nos recibe en su oficina con vista al Cerro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago. A la distancia se escuchan los gritos de la primera manifestación en contra de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Mientras toma un café con un toque de canela, analiza los desafíos económicos de Chile surgidos a propósito de la guerra en Medio Oriente, cuyos efectos ya son visibles. Reconoce que, de mantenerse este shock externo, se complican las metas de crecimiento que se impuso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y entrega su receta para reactivar la economía.

Durante la conversación, reconoce que si bien el actual jefe de la billetera tiene la capacidad para mantenerse en el cargo los cuatro años, no es posible tener la certeza que así sea. “No sabemos con qué le va a tocar convivir”, advierte.

- ¿Se ha puesto en el escenario de que habría hecho usted con los efectos de la guerra?

- Creo que aquí hay algo que es opinable. Y lo que es opinable es la velocidad con la cual se traspasan los efectos a la economía. Hay una posición que dice, bueno, por ejemplo, a Milei le ha ido bien con el enfoque de shock. Y entonces, por ahí decimos, bueno, a Macri no le fue tan bien con el enfoque gradual. En este caso, yo creo que hay argumentos a ambos lados.

- ¿Y usted de qué lado se pone?

- Para ser franco yo no me pongo en situaciones hipotéticas.

- Pero usted también tuvo que tomar decisiones difíciles…

- Claro, obvio, pero las tomé estando en el ministerio no desde la tranquilidad de esta oficina.

- ¿El adoptar la decisión de hacerlo de una sola vez tiene mayor impacto en el crecimiento económico que si hubiese sido de manera gradual?

- No creo que el efecto sea significativamente distinto, lo que si hay es un efecto de inflación más temprano. Los cálculos que hacemos nosotros acá y que también hace el Banco Central es que con esto vamos a estar en 4%, es decir, un punto más de inflación. Puede ser incluso un poco más de un punto porque hay una serie de efectos de segunda vuelta.

"La reducción de la tasa del impuesto corporativo va a generar un mayor nivel del PIB, o sea, hay algo más de crecimiento a raíz de eso, pero no se paga sola. Hay un conjunto de otras medidas que pueden estimular el crecimiento (...). Por eso, sería interesante esperar y ver la batería de medidas que se va a proponer".

- El Banco Central redujo la proyección de crecimiento en 50 puntos, luego de que se iniciara la guerra en Medio Oriente y el efecto que tendrá el alza de tarifas de los combustibles ¿coincide con lo que plantea?

- Sí, lo que pasa es que hay un hecho evidente, tenemos una guerra en el exterior, que le ha pegado a Chile como hacía mucho tiempo. Se ha tendido a comparar la guerra ruso-ucraniana con la guerra de Irán y yo creo que tienen una similitud lejana.

- ¿Sí? Aun cuando los efectos hayan sido similares respecto al precio del petróleo.

- Desde el punto de vista de la oferta mundial de petróleo, por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20% del consumo diario. Si usted piensa que el consumo diario está en el orden de 100 millones de barriles, nada que ver con lo que estaba en juego en el conflicto ruso-ucraniano. Aunque los efectos hayan sido similares en el corto plazo, la pregunta es cuánto tiempo se mantienen estos efectos, porque eso va a determinar la salud de la economía mundial y de la economía chilena.

- ¿Y bajo esa mirada se proyecta que los efectos de la guerra de Irán sean de mucho más largo plazo?

- Creo que aquí hubo un error de cálculo, porque se pensó que esta guerra iba a durar unos pocos días, y resulta que Irán salió un adversario mucho más formidable de lo que se había pensado originalmente. Y claro, además Irán lo que ha hecho es atacar lugares estratégicos de producción, tanto de petróleo como de gas. De tal manera que aquí tenemos un daño permanente en la oferta. Y el daño permanente es que va a tomar meses y, en algunos casos, años, en recuperar completamente la producción de petróleo en esta zona.

"Los ministros son los fusibles, tienen que salir en determinada ocasión. Ese es un riesgo que siempre está. Ahora, ¿él (Quiroz) tiene las condiciones para estar cuatro años? Por supuesto. ¿Si va a estar cuatro años? no sabemos con qué le va a tocar convivir".

Crecimiento del 4%

- El ministro Quiroz anunció una batería de medidas que va a implementar con el objetivo de llegar al 4% de crecimiento al final del gobierno. Hoy las proyecciones nos muestran que estamos lejos todavía de aquello. ¿Cómo usted visualiza esa posibilidad?

- Yo creo que la proyección del 4% se hizo antes de la Guerra de Irán.

- O sea, la presentó hace una semana atrás, cuando ya se había iniciado la guerra.

- Sí, sí, pero ¿sabe qué? Esta proyección venía siendo trabajada y se fue planteada antes. Fue planteada como parte del programa. Si usted ve en las discusiones del programa de gobierno, de qué se va a hacer en materia económica, ahí estaba esto. Lo que está claro es que hoy día se le hace más difícil llegar al 4% por un shock externo.

La meta siempre fue ambiciosa. Como deben ser las metas, hoy día se ha tornado más difícil. No es imposible lograrlo. Yo lo que digo es que se hace más difícil después de la situación que hemos tenido que enfrentar.

Esta alza en los precios del petróleo no nos pilla a todos en el mismo barco. Nosotros importamos cerca del 99% de los combustibles líquidos que consumimos. La principal cuenta de importaciones de Chile es el petróleo. Si usted revisa el año pasado entre petróleo y derivados del petróleo, tenemos como US$ 10 mil millones. Si los precios del petróleo aumentan en forma permanente, debemos decir y reconocer que como país somos más pobres. Y lo que tenemos es cobre. Y además el precio del cobre se reciente en un mundo que puede vivir una caída importante de crecimiento económico.

Si tenemos un 50% de aumento del precio del petróleo, el mundo debería crecer entre 0,5 y 1 punto menos. Y obvio que nos pega a nosotros también. Por algo, el Banco Central transitoriamente ha rebajado el crecimiento económico proyectado por este año en 0,5 puntos.

- Y lo mantiene para los dos años siguientes en el mismo rango. O sea, hasta el 2028, seguiremos creciendo a un nivel no muy distinto a lo que creció el último año el presidente Boric.

- Pero vamos a ver, porque aquí hay cosas que sí se pueden hacer. Siempre he apoyado, lo he dicho públicamente, la rebaja del impuesto corporativo. Ahí tenemos un primer elemento. Yo creo que es importante ser competitivos en la atracción de capitales.

Segundo, ¿qué vamos a lograr en permisología? Aquí, démosle un crédito en algo al gobierno anterior, porque seamos justos, el proyecto de ley de permisos sectoriales fue un avance. Acelerar la inversión y la productividad son los dos elementos claves para poder tener mayor crecimiento económico.

Y el otro tema es la delincuencia. Si el gobierno es exitoso en frenar la delincuencia, en reducir en forma importante la delincuencia, se va a disminuir uno de los grandes impuestos que en este momento existe sobre los sectores privados. La delincuencia es un impuesto al desarrollo. ¿Cuánto nos cuesta anualmente la delincuencia? En Clapes llegamos a medir que está entre US$ 7.000 millones y US$ 9.000 millones.

- Sobre el ajuste de gasto fiscal, considerando la coyuntura actual ¿es una medida necesaria? ¿o se debe reevaluar? considerando su efecto en la reactivación económica por el lado del consumo y la inversión pública.

- El ajuste fiscal hay que hacerlo de todas maneras.

- En general hay una negativa a la implementación de este tipo de políticas, todos piensan que no es necesario recortar su presupuesto desde ministros, gobernadores…

- En estas cosas todos dicen, en principio sí, pero que lo haga el del lado. La ventaja del recorte parejo es que ley pareja no es dura. Nadie puede tratar de eximirse. Ahí hay que ver que no se pueden tocar algunos programas, pero el gasto en bienes y servicios, viáticos, los viajes, los autos fiscales se puede reducir. Hay que dar además una señal de austeridad, en particular, por la situación fiscal que tenemos.

- Conocidos son los problemas con la recaudación tributaria pero el Gobierno propone reducir de todas maneras la tasa del impuesto corporativo ¿cómo lo visualiza?

- La reducción de la tasa del impuesto corporativo va a generar un mayor nivel del PIB, o sea, hay algo más de crecimiento a raíz de eso, pero no se paga sola. Hay un conjunto de otras medidas que pueden estimular el crecimiento y eso sí generar ingresos. Por eso, sería interesante esperar y ver la batería de medidas que se va a proponer.

"El Gobierno anterior aumentó 50% los precios de la electricidad y no había nadie en la calle, pues, qué tranquilidad más grande tuvimos. Yo lo encuentro para una segunda lectura".

Peso político de Quiroz

- ¿El ministro Quiroz tiene contrapeso político en el Gobierno?

- La verdad es que había un comité político con gente que tenía más o menos experiencia. Yo inicialmente no tenía experiencia política cuando entré en el año 2010, pero uno la va adquiriendo. Este es un oficio que se va aprendiendo. En mi caso particular mi contraparte era el Presidente de la República.

- Él era un ministro de Hacienda en las sombras…

- Eso no es correcto ¿sabe por qué es incorrecta esa percepción? Primero, porque el exPresidente Piñera siempre me dio completo empoderamiento y confianza. La prueba de la confianza es que me nominó por segunda vez como ministro de Hacienda. El exPresidente se metió mucho menos en el Ministerio de Hacienda que en otros ministerios que le preocupaban más, esa es la verdad.

Ahora, ¿yo qué hacía cuando tenía una duda? Yo llevaba mi diagnóstico, las opciones y mi opinión ¿y sabe qué? coincidimos en el 99% de las veces, y la vez en que no coincidimos se hizo la voluntad del Presidente. Si el Presidente era él y no yo. Fue un privilegio el haber tenido al Presidente Piñera para discutir los problemas económicos donde habían opciones complejas y habían elementos políticos en las decisiones. Siempre las hay. Esto no ocurre en una torre de marfil, esto ocurre en la sociedad en Chile.

En este gabinete hay gente de mucha experiencia. Hay dos que conozco muy bien que están en el comité político que son el ministro Claudio Alvarado y el ministro José García Ruminot, o sea, difícil encontrar gente con más experiencia política que esa.

- Pero una cosa es que tengan experiencia política y otra es que el ministro Quiroz esté acudiendo a ellos para solicitarle sus comentarios.

- Ellos son parte del comité político estoy seguro que lo conversaron. El Presidente Kast también es una persona de una vasta experiencia política. Obvio que lo tiene que conversar con el Presidente y con los ministros. El ministro Alvarado fue mi compañero como subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, fue mi compañero en muchos proyectos y tiene una muñeca política extraordinaria.

- Entonces desde su punto de vista esta fue una decisión que pasó por el Comité Político

- Yo no tengo información, yo lo que hago es hacer análisis. No tengo información de adentro porque yo no soy parte del gobierno, aunque sí tengo contacto con algunos ministros.

- ¿Con el ministro Quiroz ha tenido contacto?

- Por supuesto que lo tengo. Pienso que es una persona de la cual tengo una altísima opinión en lo personal y en lo profesional, lo conozco hace 30 años.

- ¿Debería el ministro Quiroz reunirse con otros ministros de Hacienda para compartir experiencias para ver de qué manera podía ir abordando estos temas?

- El ministro tiene sus propios conductos yo creo que no tiene que hacer reuniones públicas, él puede pedir opiniones en privado.

- ¿Lo ha hecho con usted?

- No lo puedo decir. No lo desmiento ni lo confirmo.

- Después de su experiencia en Hacienda, en dos períodos, ¿qué recomendación le daría al ministro Quiroz?

- A mí siempre me decían, cuando hablaban del ministro Quiroz, que no tenía experiencia política. Bueno, yo tampoco tuve al entrar en el primer Gobierno. Claro que había tenido cierta cercanía con parlamentarios, que me pedían mi opinión. Yo creo que hay que tratar de tener claro cuáles son los sectores que son dialogantes, con los que se puede llegar a un acuerdo. La otra cosa es nunca descuidar los propios, porque realmente no hay nada peor que el fuego amigo.

- Hace varios gobiernos que los ministros de Hacienda no logran terminar sus periodos ¿usted cree que el ministro Quiroz cuenta con las condiciones para llegar a los 4 años?

- Sí, claro, con las condiciones sí. Lo que pasa es que hay cosas que uno no domina en política. La política es como una medusa, no sabe dónde va a salir la cabeza, son muchas las cabezas que tiene la política. A mí me tocó estar en política, pero como un profesional de la economía. Ahora, por supuesto, el rol de ministro es un rol político. Uno es un técnico que entra a trabajar en el mundo de la política y que tiene que aprender los códigos de la política.

Lo que pasa es que hay shocks que son totalmente inesperados, y que a veces, como los ministros son los fusibles, tienen que salir en determinada ocasión. Ese es un riesgo que siempre está. Ahora, ¿él (Quiroz) tiene las condiciones para estar cuatro años? Por supuesto. ¿Si va a estar cuatro años? no sabemos con qué le va a tocar convivir.

El 2019 a nosotros nos tocó una sonada aquí en el país, un estallido de violencia que, voy a citar al Presidente Piñera, fue un intento de golpe de Estado. Ahí nos fuimos ocho ministros, una buena parte del comité político, entonces, ¿qué le puede tocar? No sabemos.

Ahora, es curioso. Ya vemos aquí las marchas, está todo el mundo marchando (Nota de la redacción: al momento de la entrevista un grupo de estudiantes marchaba por las afueras de la oficina de Felipe Larraín en Clapes UC). El obierno anterior aumentó 50% los precios de la electricidad y no había nadie en la calle, pues, qué tranquilidad más grande tuvimos. Yo lo encuentro para una segunda lectura.

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