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Congreso tramita en tiempo récord proyecto para mitigar alza de los combustibles

Los efectos de la iniciativa se comenzarán a percibir desde el próximo jueves, ya que no alcanzó a ser promulgada antes de que se concretara el aumento de precios.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

Claudia Rivas
<p>Congreso tramita en tiempo récord proyecto para mitigar alza de los combustibles</p>

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