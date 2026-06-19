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La minuta del Congreso | El Senado será el epicentro del duelo político

El proyecto misceláneo y de mayor endeudamiento estarán al mismo tiempo en la Cámara Alta, y se cruzarían con AC a Nicolás Grau.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 18:40 hrs.

Claudia Rivas Senado Congreso Proyecto de ley proyecto
<p>La minuta del Congreso | El Senado será el epicentro del duelo político</p>

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