La minuta del Congreso | El Senado será el epicentro del duelo político

Finalmente, el Congreso despachó a ley el proyecto de reajuste al salario mínimo. Otro hito destacable es que la Cámara despachó al Senado el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno central para 2026, que está con urgencia suma.Además, el proyecto misceláneo sorteó su primera valla en la Cámara Alta, ya que los votos oficialistas de la Comisión de Hacienda le despejaron el camino. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha debido hacer modificaciones a la iniciativa, las que surgirían en el marco de las negociaciones con la oposición.La próxima semana, la Sala deberá pronunciarse sobre el proyecto en general, tras lo cual volverá a comisiones para ser estudiado en particular por Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Y el lunes 22 se espera que la oposición le haga llegar al Gobierno las propuestas comprometidas al proyecto misceláneo.

Lo que viene

El lunes 22, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau votará el libelo, para que el martes 23 se pronuncie la Sala, que lo tiene en tabla para ese día. Allí, seguramente, la defensa de Grau apelará a la cuestión previa, pasando al fondo solo si esta se rechaza, como lo hizo el abogado Patricio Zapata en la comisión.De aprobarse, que es el escenario más probable, se le comunicará al Senado, que deberá fijar fecha para la sesión en que la instancia actuará como jurado.

Agenda Senado

El lunes 22, la Comisión de Educación continuará el estudio de las indicaciones al proyecto de sala cuna, mientras que la Comisión de Medio Ambiente hará lo propio con las indicaciones al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.El martes 23, la Comisión de Economía recibirá a la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos A.G., Cecilia Valdés, para que se refiera a la Resolución Exenta N° 69 del SII. Esa misma jornada, la Comisión de Hacienda estudiará, en segundo lugar de la tabla, el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento.También el martes, la Comisión de Medio Ambiente iniciará el estudio del proyecto que modifica la Ley N° 21.368, prorrogando la entrada en vigencia de su reglamento y flexibilizando la aplicación de ciertas disposiciones.El miércoles 24, la Comisión de Constitución seguirá con el análisis del proyecto que interpreta el artículo primero transitorio de la reforma notarial, en lo relativo al procedimiento para proveer las vacantes.

Tabla cámara

El miércoles 23, la Comisión de Minería continuará la discusión general del proyecto del Gobierno que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y N° 21.649 en materia de amparo minero. Fueron invitados el ministro Daniel Mas y el abogado especialista en derecho minero Juan Guillermo Torres.

Proyectos ingresados

Proyecto de un grupo transversal de senadores que actualiza la regulación en materia de delitos informáticos.