¿Crecimiento sin empleo?

Una y otra vez la economía, sobre todo la estadounidense, ha sorprendido con su capacidad para desafiar las proyecciones más pesimistas. Es su resiliencia la que también ha permitido moderar el impacto de la guerra en Irán en el mercado y el resto del mundo. Mientras Europa se desaceleró hasta apenas crecer (0,1%) en el primer trimestre, un primer cálculo muestra que EEUU registró una expansión de 2%.

Pero, qué pasa si ese dinamismo no se traduce en más empleo. Una pregunta válida también en una economía como la chilena, en la que hay expectativas de nuevas inversiones, pero donde las puertas de entrada para los recién graduados parecen cerradas: el número de personas que buscan trabajo por primera vez creció 14,5% en doce meses, siete veces más que el de los cesantes.

En el caso de EEUU, la publicación del reporte laboral de abril el viernes 8 de mayo será es el principal evento del calendario de la próxima semana. Las cifras de los últimos meses han sido extremadamente volátiles. El reporte de abril seguirá a una creación de 160.000 empleos en enero, la destrucción de 133.000 en febrero y un repunte de 178.000 en marzo. Para abril, el mercado espera 95.000 empleos no agrícolas, y una tasa de desempleo que se mantiene en 4,3%. La desocupación bajó en marzo de 4,4% a 4,3%, pero debido a una caída en la fuerza laboral más que por un aumento de la ocupación.

Tras el reporte de marzo, la distribución de eso nuevos empleos también será analizada al detalle. Contrario a lo que prometió la Casa Blanca, no es la manufactura la mayor fuente de contrataciones, a pesar de un repunte reciente. Tampoco es la construcción de centros de datos, ni la Inteligencia Artificial. Es el sector de la salud y servicios sociales generó casi la mitad de los nuevos empleos en marzo. La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que será el sector de mayor crecimiento laboral en la próxima década… O hasta que los robots puedan reemplazar al personal de enfermería.

A propósito de IA, el crecimiento de la productividad no agrícola en el primer trimestre será otra a cifra a mirar en el calendario (jueves 7).

Mirando a Chile

El mercado local también recibirá cifras importantes la próxima semana, comenzando con el Imacec de marzo, a publicarse el 4 de mayo. Al índice de actividad se sumará la inflación de abril, el viernes 8 de mayo.

Previo a la publicación de la contracción mayor a la esperada de la producción minera, de industria y manufacturas, y la desaceleración de las ventas de retail, las expectativas apuntaban a un repunte del Imacec de 2,3%. Tras las contracciones de enero y febrero, una expansión en marzo, aunque moderada será bienvenida.

Hacia el final de la semana, el INE reportará el IPC de abril. El mercado anticipa una variación mensual de 0,4% y una inflación anual de 3%. Con expectativas de que el Central se pueda ver forzado a un alza de tasas, se pondrá atención a la medida subyacente, que por ahora se prevé registre un alza mensual de 0,8% lectura similar a la del mes anterior.

No magníficas, pero…

Además de datos macro, Wall Street seguirá recibiendo reportes de resultados de empresas, aún con el foco en tecnología. No son parte de las siete magníficas, pero las firmas que reportarán la próxima semana tienen igual capacidad de mover el mercado. Palantir (lunes 4), AMD (martes 5) y ARM (miércoles 6) darán más pistas sobre el dinamismo de la demanda e inversiones en IA. AMD y ARM son parte de la cadena de suministros de semiconductores.

Las acciones de AMD han subido 59% en lo que va del año, impulsadas por multimillonarios contratos con OpenAI y Meta. ARM, que se apresta a diseñar sus propios chips de IA, ha visto subir sus acciones casi 80% en 2026.

Pero es Palantir la firma que llega con las expectativas más exigentes por superar. Analistas esperan que duplique sus utilidades, gracias al despliegue comercial de su plataforma de IA que se había concentrado hasta ahora en contratos con el gobierno estadounidense.

Vale seguir de cerca

Balance comercial

Chile, Brasil (jueves 7) y China (viernes 8) reportan su balanza comercial a abril, primera señal de actividad del segundo trimestre.

Otros resultados

También reportan Shopify (martes 5), Uber y Mercado Libre (miércoles 6), Shell, McDonald’s y Airbnb (jueves 7).

Decisión

Banxico ya sorprendió en marzo con un recorte de tasas de 25 puntos base, a pesar del alza de la inflación los meses previos. El mercado apuesta a que mantenga la tasa en 6,75% en su reunión del jueves 7.

Actividad e inflación

México (jueves 7) y Brasil (viernes 8) publican cifras de inflación correspondientes a abril. El gobierno de Javier Milei querrá ver un repunte cuando se publique la producción industrial de marzo (jueves 7).