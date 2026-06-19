4 Datos clave para invertir en la semana

1.Descompresión geopolítica impulsa caída del petróleo

Hace casi cuatro meses escaló la tensión geopolítica en medio oriente, marcando un antes y un después en los mercados. Los recientes anuncios de cese al fuego y avances en un acuerdo de paz más definitivo han ayudado a que el precio del petróleo caiga de la barrera de los 100 USD/bbl hasta niveles más saludables. Aunque el mercado ve cada vez más posible un cierre de este capítulo, aún hay varios puntos que Washington y Teherán deben resolver para una solución de largo plazo, como el programa nuclear iraní, por lo que hay que mantenerse atentos a los avances.

2.La Fed cambia de mando: ahora los datos dictan

Luego de la primera reunión de política monetaria en EEUU bajo la presidencia de Kevin Warsh, se observaron importantes cambios en esta “nueva Fed”, donde la comunicación será menos predecible dado que se elimina el Forward guidance. En simple, es cuando un banco central anticipa lo que podría hacer en el futuro y así no sorprender al mercado. Con esto en consideración, esta semana se conocerá el dato de PCE en EEUU, que es la medida de inflación que usa la Fed. El mercado dará más importancia a los datos económicos y menos relevancia a los comentarios de los miembros de la Reserva Federal.

3.Crecimiento Económico en EEUU ¿mantendrá la tendencia?

El mercado estará atento a la última revisión del PIB de 1T 2026. En la revisión anterior se corrigió el dato a la baja (2.0% a 1.6% QoQ), con un consumo e inversión bajo lo estimado. El aumento del petróleo durante marzo impactó al poder adquisitivo de los consumidores, mientras la inversión no relacionada a la IA sigue débil. El mandato de la Fed busca estabilizar la inflación y el empleo. El crecimiento es secundario, pero es una variable que el mercado considera para estimar las tasas de interés. Si hay sorpresas en el dato, podría dar oportunidades para entrar en renta fija internacional.

4.Acciones nuevamente cerca de máximos históricos

El S&P500 ha superado máximos recientemente. Sin embargo, las valorizaciones (P/E 12M fwd) han caído desde inicio de año, con 8 de los 11 sectores más “baratos”, incluyendo el sector Tecnológico. Los resultados corporativos han superado las expectativas, por lo que el crecimiento de las utilidades ha justificado el alza del índice hasta ahora. No obstante, las sorpresas incluyen “no recurrentes”, por lo que hay que mantener la cautela. Aún hay valor en las acciones extranjeras, pero el mercado es más exigente sobre las utilidades reportadas. Con ello, la diversificación es fundamental.