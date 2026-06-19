Análisis Forense: Mercado aplica selectividad en acciones del retail por debilidad del consumo

El alto desempleo y la lenta reactivación económica le ha pegado al consumo y al retail, que ha debido aplicar ofertas agresivas para mantener sus ventas.

Las acciones locales del retail enfrentan un segundo semestre que promete ser exigente. Las atractivas rebajas que ha activado la industria siguen ayudando a sostener ventas -la actividad creció 2,1% en abril, según el Banco Central-, pero los analistas advierten que las empresas del sector están sacrificando márgenes para sostener la actividad. Bajo ese prisma, las corredoras están mirando con matices a Falabella, Cencosud, Ripley, y SMU.

Falabella mejora ratios de deuda

Falabella es una de las acciones que concentra mayor atención para el segundo semestre en el IPSA. El papel ha recuperado la mitad de las pérdidas sufridas tras el inicio de la guerra en Irán y pese a las dificultades que enfrenta el consumo, tiene buenas perspectivas.

Renta4 proyecta un precio objetivo de $ 7.600 por acción, con un potencial de alza de 39%, gracias a los buenos resultados obtenidos durante el primer trimestre, además de las ventas de activos que ha llevado a cabo la compañía, que han reducido la deuda de la compañía desde 2,5 veces al primer trimestre de 2025 a 1,2x en el mismo período de este año.

MBI Corredores de Bolsa también recomienda sobreponderar las acciones de Falabella, pero apunta a un upside más modesto: 13% en los próximos doce meses. “De cara a 2026, proyectamos ingresos consolidados de US$ 15.715 millones y un Ebitda de US$ 2.264 millones, con expansión de márgenes en todos los segmentos liderada por Banco Falabella y Tottus”, explican.

Cencosud, ¿barata?

La acción de la compañía controlada por la familia Paulmann cae 26% este año, lo que para algunos abre una oportunidad de compra, pero los resultados del primer trimestre dejaron señales de presión en márgenes y utilidad, según los analistas.

Renta4 mantiene a Cencosud en su cartera recomendada, aunque redujo levemente su precio objetivo desde $3.075 a $3.000 por acción. En el primer trimestre, los ingresos de la compañía subieron solo 0,2%, mientras el Ebitda ajustado cayó 11,4% y la utilidad bajó 29,9%.

La corredora señala que un escenario de mayor inflación por combustibles y ajuste del gasto fiscal podría llevar a los consumidores a privilegiar el consumo básico por sobre compras más postergables.

Por su parte, según MBI, el dato de actividad de abril —un Imacec de -1,2%— introduce una señal de cautela respecto al ritmo de recuperación del consumo, que será relevante monitorear en los próximos meses. Sin embargo, mantienen a la acción en su cartera recomendada “dado el atractivo de su valoración y su posicionamiento estructural en la región”.

En Credicorp explican que la caída de la acción abre oportunidades: “Transa a una relación precio-utilidad de11,5x, implicando un descuento de 30% frente a los niveles pre-estallido social, lo que indica una entrada a múltiplos interesantes. Adicionalmente, evaluará un programa de recompra de acciones, lo que podría actuar como catalizador en el corto plazo brindando soporte en el precio”.

Ripley de vuelta al dividendo

La acción de Ripley cae casi 10% este año, luego de tocar máximos post pandemia a fines del 2025. Pese la baja, y a la caída de la llegada de turistas argentinos a Chile -que han ayudado a elevar sus ventas en los últimos años- en el mercado esperan que el papel repunte este 2026.

Desde MBI explican que los ingresos del primer semestre anotaron un avance de 6,3%, continuando la recuperación operacional que venía del cierre de 2025. Según la corredora, el avance fue impulsado principalmente por el negocio retail en Perú y por la expansión de la cartera de Banco Ripley en Chile. MBI tiene un precio objetivo de $ 475 para el papel, con un upside potencial de 22%.

Hacia los próximos trimestres, desde MBI destacan “el fortalecimiento de la estructura de capital mediante la reciente emisión de un bono subordinado y el ambicioso plan de expansión inmobiliaria de Mall Aventura, que sumará aproximadamente 35.000 m² de superficie arrendable”.

Banchile -que tiene un precio de $ 450- destacó la mejora en la clasificación de riesgo de Ripley aplicada recientemente por Feller Rate, reflejando “un fortalecimiento estructural del perfil financiero de la compañía en los últimos años, impulsado por una mayor rentabilidad inmobiliaria en Perú, Mall Aventura, dividendos inmobiliarios en Chile y la reanudación de los dividendos bancarios”, que han compensado parcialmente la debilidad del consumo en el retail.

SMU, la defensiva del sector

Al igual que Ripley, la acción de SMU pierde un 10% este año, golpeada por las menores perspectivas para el consumo privado. Sin embargo, varios analistas consultados destacan que es el papel más defensivo del retail, ya que se enfoca exclusivamente en productos de alimentación.

BTG Pactual tiene un precio objetivo de $ 164 para la acción de la compañía controlada por Álvaro Saieh, lo que anticipa una subida de 21% en los próximos doce meses. Cabe destacar que en marzo pasado, la corredora tenía un precio objetivo de $ 180 para SMU.

En la corredora explican que “dado el menor nivel base de utilidades en 2025, redujimos en 8% nuestra estimación de Ebitda para 2026. Nuestra proyección implica un margen Ebitda de 8,1%, en el extremo inferior del guidance de la administración de 8%–8,5%, lo que refleja nuestra postura cautelosa tras los recientes desafíos de ejecución. Aun así, seguimos esperando una expansión de margen de 40 puntos base en 2026, seguida de una mejora adicional de 20 puntos en 2027”.

BTG estima un crecimiento de ingresos de solo 3,9% en 2026, “dado que las presiones competitivas se mantienen intensas y la recuperación económica esperada es moderada”.