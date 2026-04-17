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Jorge Matuk, country manager de BBVA Chile y las medidas del gobierno: “Yo creo que los espíritus animales se van a despertar en unos meses más"

El ejecutivo que ha tenido la misión de hacer crecer el negocio del grupo español en Chile, apuesta a que los cambios en regulaciones y el proyecto de reactivación del Gobierno atraerá inversión extranjera que dinamizará la economía. El banco se está preparando para capitalizar ese cambio en el mercado con la apertura de una oficina de M&A y estudiando la posibilidad de expandir su negocio de neobanco.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 12:09 hrs.

Sandra Burgos Banca bancos mercado financiero automotriz financiar BBVA gobierno mercados locales inversiones inversionistas
<p>Jorge Matuk, country manager BBVA Chile.</p>

Jorge Matuk, country manager BBVA Chile.

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