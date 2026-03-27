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Un mes de guerra: las líneas rojas de los mercados y el costo económico global

La guerra contra Irán cumple un mes con el petróleo sobre los US$ 100, el estrecho de Ormuz cerrado y la mayor disrupción energética en décadas. Pero Wall Street ha confirmado las herramientas para marcar la agenda de la Casa Blanca.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 18:55 hrs.

Marcela Vélez-Plickert guerra economia chilena economía internacional Irán Estados Unidos petróleo
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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