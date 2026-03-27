Un mes de guerra: las líneas rojas de los mercados y el costo económico global
La guerra contra Irán cumple un mes con el petróleo sobre los US$ 100, el estrecho de Ormuz cerrado y la mayor disrupción energética en décadas. Pero Wall Street ha confirmado las herramientas para marcar la agenda de la Casa Blanca.
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A cuatro semanas del inicio de la “Operación Furia Épica”, el régimen islamista iraní continúa en el poder y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. Los vecinos de Irán han sido las principales víctimas de sus ataques con drones y misiles, aún más que los objetivos estadounidenses en la región. Pero el daño económico se extiende más allá de Medio Oriente.
En Chile, el aumento del precio del petróleo, provocado por el cierre del estrecho de Ormuz, llevó a un alza histórica en el precio de las bencinas y diésel y al recién estrenado Gobierno a su primera crisis.
Chile no es un caso único. Al menos 85 países han reportado alzas en el precio de los combustibles, según datos de Global Petrol Prices. El shock energético sorprende a la mayoría de los países con balances fiscales estrechos, limitando su poder de respuesta o augurando más problemas a futuro.
En Asia, una de las regiones más dependientes del petróleo que sale del Golfo Pérsico, países como Corea del Sur y Tailandia han desempolvado la fijación de precios como herramienta para limitar el alza de las bencinas. En Europa, Francia, Reino Unido y Alemania analizan reducir o suspender los impuestos a los combustibles a riesgo de aumentar sus abultados déficits fiscales si la guerra en Irán se extiende.
Pero incluso si Irán reabriera mañana ese paso marítimo, índices preliminares de marzo revelan ya un impacto en la actividad del sector privado. Los índices de Estados Unidos y la eurozona interrumpieron un repunte para caer más de lo previsto. El indicador australiano sorprendió con una contracción. La desaceleración se extendió a India y Japón. Mientras, los subindicadores de precios revelaron saltos no vistos en más de tres años.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó sus proyecciones y anticipa que la inflación de las 20 mayores economías del mundo cerrará este año con un alza de 4%, y no 2,8% como había proyectado en diciembre pasado. El crecimiento, sostenido por las inversiones en inteligencia artificial, se mantendría estable, con una expansión esperada de 2,9%, bajo un escenario en que el aumento del precio de los combustibles es temporal. Una extensión de las alzas hacia la segunda mitad del año haría inevitable el impacto en el crecimiento
Todo apunta a esa dirección. Aunque el Presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que los precios de los combustibles “se desplomarán” apenas termine la guerra, economistas y ejecutivos de la industria energética advierten que la normalización podría tomar, en el mejor de los casos, varias semanas.
Los consumidores, en todo caso, no sentirían un alivio hasta después de varios meses. Una vez alcanzado un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, serán necesarias medidas para garantizar el libre tránsito de los cargueros. Una tarea que sería aún más difícil si la operación militar contra Irán resulta en una fragmentación del régimen, con un sector dispuesto a usar el control sobre el estrecho como arma contra sus rivales del Golfo Pérsico.
Pero incluso si se lograra normalizar el tránsito por la zona, los productores del Golfo enfrentan el desafío de reactivar las operaciones de producción suspendidas y la reconstrucción de las plantas dañadas por los drones iraníes.
Analistas de Berenberg Economics tampoco son optimistas. En su escenario base anticipan que el precio del petróleo Brent se mantendrá en torno a los US$ 100 por barril en abril y bajaría al nivel previo a la guerra en Irán (en torno a los US$ 70) recién hacia noviembre. Pero alertan: “Lamentablemente, la balanza de riesgos se inclina hacia una nueva escalada antes de que pueda vislumbrarse un acuerdo para poner fin a la guerra”.
Sus pares de Oxford Economics son aún más pesimistas. Anticipan que el precio del petróleo promediará US$ 113 por barril durante el segundo trimestre y “recién en 2028 retornará a la senda prevista previo a la crisis” en Irán.
En una entrevista con The Economist, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, adoptó un tono más grave que el de sus conferencias públicas para advertir del riesgo de un “verdadero shock… Probablemente más allá de lo que podamos imaginar en este momento”.
Cómo han respondido los otros países
- Filipinas: Declaración de emergencia energética nacional. Semana laboral de cuatro días en el sector público.
- Corea del Sur: Fijación de límite al precio de la bencina y el diésel por primera en 30 años. Campaña nacional de ahorro de energía.
- Japón: Mayor liberación de reservas de petróleo de su historia. Fijación de límite para el precio de la bencina.
- China: Prohibición de exportaciones de gasolina, diésel y combustible de aviación para proteger sus reservas. Precios internos controlados por el gobierno.
- India: Priorización del gas licuado (GLP) para los hogares por sobre empresas. Cierres de fábricas, hoteles y restaurantes.
- Sri Lanka: Feriado nacional cada miércoles para reducir jornada laboral. Racionamiento de 15 litros semanales de bencina por vehículo.
- Bangladesh: Cierre de universidades, racionamiento de combustible, apagones programados.
- Pakistán: Cierre de colegios. Semana laboral de cuatro días en el sector público. Política de 50% de teletrabajo.
- Laos: Semana escolar reducida de cinco a tres días.
- Vietnam: Gobierno instó a empresas a implementar trabajo remoto.
- Tailandia: Teletrabajo para funcionarios públicos. Orden de usar escaleras en vez de ascensores.
- Indonesia: Subsidios a combustibles congelados y prepara ley para ordenar el teletrabajo una vez por semana.
- Egipto: Alzas de combustibles de entre 15% y 22%. Reducción de iluminación pública.
- España: Paquete fiscal de 5.000 millones de euros. IVA energético rebajado del 21% al 10% en gasolinas, electricidad, gas y butano.
- Portugal: Reducción de impuestos al diésel.
- Italia: Planea devolver a consumidores el IVA adicional generado por los precios más altos de los combustibles.
- Francia: TotalEnergies mantendrá los precios de gasolina y diésel hasta fin de mes.
- Reino Unido: Extensión del congelamiento de impuestos a combustibles hasta septiembre.
¿Es el fin del TACO?
Desde le inicio de la Guerra en Irán una idea ha sido recurrente en el análisis de los actores del mercado: la Casa Blanca buscará una salida rápida. Más aún después de que Irán desafió dos paradigmas: el cierre del estrecho de Ormuz y el ataque a los países del Golfo Pérsico.
“El mercado está subestimando los riesgos”, advertían desde PIMCO siguiendo las alertas de analistas geopolíticos ante las señales de un escalamiento de las hostilidades entre EEUU, Israel e Irán.
Sin embargo, el mercado venía de un 2025 acostumbrado al “TACO trade”, en referencia a la idea de que el presidente estadounidense, Donald Trump, “Always Chicken Out” o tiende a retroceder desde sus amenazas más radicales.
Así lo hizo el 9 de abril, siete días después del “Día de la Liberación” y el anuncio de alzas de aranceles a 90 países. El S&P500 había acumulado una caída de 12%, y la tasa de los bonos del tesoro a 30 años saltó al nivel psicológico de 5%, la tasa a 10 años subió 50 puntos base a 4,49% en cinco días, su mayor aumento desde 2008.
Trump reconoció que “algunos en el mercado están algo saltones” al anunciar una postergación de la entrada en vigor de los aranceles para dar tiempo a negociar tarifas más reducidas.
También fue el caso en abril y julio 2025, cuando los índices y bonos estadounidenses cayeron ante reportes de planes de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, solo para repuntar apenas la Casa Blanca desmentía que fuera a hacerlo.
Pero la guerra en Irán muestra tres fenómenos. El primero, que es necesario una reacción cada vez más drástica del mercado para modificar la agenda de la Casa Blanca. El segundo, que más a la caída de Wall Street, la administración Trump le preocupa la inflación. Finalmente, que la falta de claridad en la estrategia en Irán parece haber roto el mantra del TACO trade.
Ya a mediados del año pasado, tras varios episodios similares al del Día de la Liberación, Christian Gattiker, jefe de Research de Julius Baer anticipaba: “Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el juego de la gallina sabrá que decir 'TACO' es sinónimo de caos. Si le dices a tu oponente que siempre se acobarda, aumentas al instante las probabilidades de un choque a punto de producirse o de un impacto directo”.
Desde que Irán aumentó los ataques con drones y misiles a sus vecinos, el S&P500 aceleró las caídas hasta acumular una pérdida de casi 7% al 20 de marzo. Trump aprovechó el fin de semana, con los mercados fuera, para dar un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de destruir sus plantas energéticas. Pero el régimen iraní no retrocedió. En su lugar amenazó con destruir infraestructura energética y de desalinización de agua de sus vecinos del Golfo, y hacer de cada institución que transe bonos del Tesoro un objetivo de sus ataques.
En las primeras horas de transacción de los mercados el lunes 23 de marzo, el barril de petróleo Brent llegó a los US$ 120 y las acciones estadounidenses amenazaban con entrar en territorio de corrección (-10% desde su último peak). Más importante quizás para la Casa Blanca, el precio promedio de la bencina en EEUU se disparó a US$ 4 por galón, su mayor valor en casi dos años. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro se dispararon a su mayor nivel en más de tres meses, revirtiendo las caídas registradas este año. Antes de la apertura de Wall Street, Trump anunció una extensión del plazo de cinco días. El precio del petróleo se desplomó bajo los US$ 100 y los índices accionarios tuvieron su mejor sesión en más de un mes.
Trump retrocedía, según la lectura del mercado, pero sólo después de una mayor presión que en episodios anteriores.
Pero el repunte fue de corta vida. Las acciones y bonos retomaron las caídas, y el petróleo volvió a empinarse, hacia el jueves con la extensión del plazo con caducar. Trump esperó hasta el cierre del mercado para anunciar una segunda extensión, esta vez de 10 días, para que Irán cumpla con la reapertura del Estrecho.
Sin embargo, tras más de un año de “giros en U” y una política impredecible los mercados exigen más señales de la Casa Blanca para un repunte. El petróleo sumó nuevas alzas, llevando crudo Brent a US$ 111 este viernes y al Nasdaq a caer a su nivel más bajo desde agosto pasado.
“El mercado no sabe si ha visto ya el peak del conflicto en Irán”, afirma Meghan Swiber, estratega de renta fija de Bank of America.
No hay razones para ello. A pesar de las declaraciones de Trump asegurando que las “negociaciones avanzan muy bien”, Israel e Irán han recrudecido los ataques, y el estrecho de Ormuz continúa cerrado. Es más, este viernes, Irán sorprendió bloqueando dos tanqueros de su aliado, China.
“El riesgo es que los constantes cambios de postura y el cansancio ante los titulares están empezando a socavar gravemente la eficacia (del TACO)… Mientras tanto, la guerra continúa, y cuanto más se prolongue la crisis del petróleo, más grave será el impacto y el chance de estanflación”, afirman los estrategas de Barclays, liderados por Emmanuel Cau.
Al cumplirse exactamente un mes desde el inicio de la guerra en Irán, el mercado le está enviando un mensaje claro a la Casa Blanca: necesita más que palabras para recuperar la confianza y retomar las inversiones, y llevar el precio del petróleo -y con éste el de los combustibles- a la baja.
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