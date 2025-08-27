Click acá para ir directamente al contenido
Pia Wiche, CEO de EcoEd: “Tener datos de libre acceso permitirá abaratar el proceso de demostrarle a los inversionistas que una empresa es sustentable”

A fin de año se lanzará CicloData, una plataforma que reducirá costos y tiempos en la medición de la huella de carbono con datos ajustados a la realidad nacional.

Por: Magdalena Soublette

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

