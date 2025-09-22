Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Sostenibilidad
Sostenibilidad

Valeria Cox managing partner de Stanton Chase: “Es alarmante el bajo porcentaje de empresas nacionales que se están haciendo cargo de los planes de sucesión”

Según un estudio realizado por Stanton Chase e Ipsos, el propósito corporativo se ha convertido en un factor decisivo para los profesionales, más allá del salario o el cargo, a la hora de elegir y permanecer en una organización.

Por: Magdalena Soublette

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

sostenibilidad
<p>Foto: Verónica Ortíz</p>

Foto: Verónica Ortíz

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
2
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
3
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
4
Empresas

Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
5
Señal DF

Declaran admisible querella de aportantes del fondo de LarrainVial por venta de Grupo Patio
6
Empresas

FNE denuncia colusión de la centolla en Magallanes y arremete contra siete empresas y ocho ejecutivos involucrados
7
Empresas

Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de Enami: “Recibimos una Enami en la UTI; la entregaremos en sala de recuperación”
8
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete