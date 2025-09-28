Viviendas sociales: Ministro Grau niega deuda de US$ 1.000 millones y asegura que "no ha habido ninguna quiebra"
En Estado Nacional de TVN, el ministro destacó la gestión del titular del Minvu y adelantó que será una de las carteras con mayores incrementos de gasto en el presupuesto que se anunciará esta semana.
Noticias destacadas
A pocos días de presentar el último presupuesto del Gobierno, el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió en Estado Nacional de TVN a la información contenida en un reportaje de Diario Financiero publicado este sábado, donde empresas constructoras alertan que la cartera de Vivienda y Urbanismo tiene una deuda de al menos US$ 1.000 millones con la industria de construcción de viviendas sociales.
La preocupación principal frente a este dato es el impacto que podría tener tanto en las empresas del sector como en los fondos fiscales. Sin embargo, Grau negó la cifra y aseguró que “ha habido mucha confusión”.
“En un esfuerzo de esta magnitud en que estamos construyendo con velocidad, gastando estos recursos -y lo estamos haciendo de manera responsable- es normal que existan ciertos descalces”, explicó el ministro.
Como ejemplo, mencionó la Región Metropolitana, donde los recursos disponibles eran menores a los necesarios para cubrir pagos específicos. Por ello, para mantener el ritmo, se habrían transferido fondos de otras regiones y así acelerar el proceso.
"Aquí no ha habido ninguna quiebra"
En el reportaje de Señal DF, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, Carlos Marambio, señaló que muchas obras del Minvu "se pagan mes a mes" y que muchas pequeñas y medianas empresas no pueden absorber dos o tres meses de no pago, "por lo que hay un riesgo evidente de reorganizaciones financieras y quiebras en la industria".
Consultado sobre las quiebras de constructoras, inmobiliarias o proveedores, Grau sostuvo que “aquí no ha habido ninguna quiebra ni nada irregular”.
El ministro también destacó la gestión del titular de Vivienda, Carlos Montes: “Bajo su liderazgo se están construyendo viviendas como no se hacía hace bastante tiempo, respaldado por aumentos muy importantes en materia presupuestaria”.
Grau precisó que durante la administración de Gabriel Boric, el presupuesto de vivienda creció un 37% en términos reales. Además, adelantó que en la próxima ley de presupuesto, que se anunciará este martes, el Vivienda será una de las carteras con mayores incrementos de gasto.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Viviendas sociales: Ministro Grau niega deuda de US$ 1.000 millones y asegura que "no ha habido ninguna quiebra"
En Estado Nacional de TVN, el ministro destacó la gestión del titular del Minvu y adelantó que será una de las carteras con mayores incrementos de gasto en el presupuesto que se anunciará esta semana.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete